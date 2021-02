LA STRETTA

PADOVA Da una parte i vandali sugli autobus per i quali il giallo è ancora aperto. Dall'altra le bande di ragazzi che si danno appuntamento per darsele in Prato della Valle il sabato pomeriggio con la gente a passeggio o al mercato. In mezzo le forze dell'ordine e il Comune chiamati a stoppare queste iniziative.

Il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a cui partecipano istituzioni e forze dell'ordine, dopo la riunione di ieri sera in prefettura ha inteso eliminare sul nascere le situazioni di assembramento sull'Isola Memmia, fonte di potenziale rischio per i raggruppamenti di giovani che vi si danno appuntamento. Quindi, richiamando anche il bisogno di prevenzione sanitaria dal virus si sono presi due piccioni con una fava.

LA STRATEGIA

Sabato e domenica nell'Isola Memmia dalle 14 alle 22 non potrà entrare nessuno. L'isola sarà transennata e ai quattro ponti troveremo la Protezione civile a vigilare. Ma i volontari non saranno lasciati soli. La grande piazza sarà presidiata da polizia e carabinieri, parte in divisa, parte in borghese. Se qualcuno avrà voglia di attaccare briga troverà chi lo aspetta.

IL SINDACO

«In vista del fine settimana entrante, di concerto con il comitato ordine e sicurezza presieduto dal Prefetto, abbiamo valutato di confermare tutte le misure proposte negli ultimi due fine settimana - ha detto il sindaco - Queste infatti, pur dentro le disposizioni e le libertà di movimento previste e consentite dal Governo e dalla Regione Veneto, ci hanno permesso di contenere situazioni di particolare criticità lungo l'asse di Via Roma. In aggiunta a tali misure, valutata la situazione di forte affollamento stanziale riscontrato in loco, sarà interdetto dalle 14 alle 22 di sabato e domenica l'accesso all'Isola Memmia. Tale provvedimento sarà predisposto con mia ordinanza per motivi sanitari e lo firmerò domani (oggi ndr). Rinnovo l'invito ai padovani alla massima prudenza, i contagi sono in crescita e combattiamo con un nemico subdolo che richiede l'attenzione massima e il buon senso di tutti».

IL PREFETTO

«Nell'isola Memmia non entrerà nessuno - chiosa il prefetto Franceschelli - avremo uomini anche al Duomo perchè quella è un'altra zona calda, deciderà il questore chi mandare». Dunque pugno di ferro in guanto di velluto. L'iniziativa poi si inserisce nella replica del senso unico consigliato su via Roma in direzione centro che ha anche un suo perché non solo dal punto di vista sanitario.

Accolte dunque le richieste degli ambulanti del Prato che si erano espressi con Ilario Sattin, presidente Ascom di categoria. Dopo la crisi dei consumi far scappare i clienti per la paura di trovarsi coinvolti in una rissa per loro non era sopportabile. È probabile dunque che oltre ai 50 effettivi fra Vigili e Protezione civile schierati fra il Prato e il Liston ce ne saranno ancora qualche decina fra Carabinieri e Polizia. Ricordiamo che negli episodi consumati fra Prato della Valle e dietro il Duomo sono finiti nei guai 24 ragazzini, tra i 15 e i 16 anni, colpevoli di avere raggirato le misure anti Covid. E per questo sono stati multati. Altri sono riusciti a scappare. Quasi tutti fanno parte di una baby gang, di quelle in lotta tra loro per la conquista del territorio. Per quanto riguarda i vandalismi sugli autobus bocche cucite: le indagini sono in corso.

Mauro Giacon

