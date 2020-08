LA STRATEGIA

PADOVA «Faccio un esempio pratico. La coibentazione permette agli impianti di mantenere sempre una temperatura gradevole, all'estate o all'inverno. Dunque più confortevole per i ragazzi. Ma soprattutto farà risparmiare i gestori. Dai 15-18 mila euro all'anno ai 3mila previsti. Questo a catena permetterà costi minori anche per chi ne usufruisce».

Ecco un buon motivo dunque per spendere il denaro pubblico. Aumentare la platea dei giovani che potranno permettersi di svolgere attività fisica. «La migliore garanzia contro la solitudine, e la caduta nel tunnel della droga. Lo dico sempre e oggi ancora di più» continua l'assessore Diego Bonavina che ha anche la delega alla Sicurezza.

I FONDI

In questo caso sono stati dirottati i 3 milioni di euro che erano stati in precedenza ottenuti dal Credito sportivo per sistemare lo stadio del rugby, secondo il piano dell'ex sindaco Bitonci. «Li abbiamo dirottati sugli impianti per lo sport di base, ritenendo che la funzione sociale di questi interventi prevalga su tutto. Ora che sono assessore alla Sicurezza sono ancora più convinto che mettere un'attività sportiva negli angoli in cui si smercia la droga è la prima opera di prevenzione e mi batterò per questo. Essere impegnati, avere il senso di squadra, questo è il valore educazionale dello sport soprattutto in un momento difficile come questo. Lo sport ti aiuta a pensare positivo e più possiamo agevolare i ragazzi a farlo, migliore sarà la società che costruiamo».

ROGAZIONISTI

Sono due gli interventi dei quali l'assessore è più orgoglioso. Uno riguarda una collaborazione pubblico-privato nel quartiere Arcella, da sempre uno dei più delicati. In via Tiziano Minio si sta per concludere il restyling dell'impianto realizzato anni da dal Comune su un terreno di proprietà dei padri Rogazionisti: frequentatissimo dai giovani. «È stato rimesso a nuovo in quattro mesi con una spesa di 600mila euro, dei quali 150 provenienti dalle casse di palazzo Moroni, 250 da quelle della congregazione religiosa e 200 dalla Fondazione Cariparo. Anche qui coibentazione, pavimentazione e spogliatoi. «Diventerà un gioiello, dove si potranno disputare partite di basket, pallavolo e calcio a 5. L'accordo con i Rogazionisti prevede che per alcuni giorni al mese gli spazi siano messi a disposizione del centro anziani e delle scuole».

BRENTELLA

L'altro impianto sul quale punta molto l'assessore è il parco sportivo delle Brentella dedicato a Filippo Raciti. «Ci stiamo lavorando profondamente. La pista da Bmx è un circuito chiuso lungo circa 300 metri e composto da dossi, paraboliche, rettilinei. È stata rifatta con 500mila euro. Avremo l'onore di avere i campionati europei nel 2021. Sempre alle Brentelle, saranno inaugurati i nuovi spogliatoi e la prima tensostruttura coibentata all'ex palestra Olimpia, 600mila euro. Abbiamo messo in sicurezza anche la parete da arrampicata con 100mila euro e fatto un altro campo in sintetico per il paddle che sta prendendo sempre più piede. Infine nuova iluminazione al campo degli arcieri».

«In agenda ci sono inoltre le realizzazioni dello skate park atteso da vent'anni e la zona dedicata al parkour, con l'obiettivo anche di riqualificare la zona di Ansa Borgomagno» conclude Bonavina. «Ma devo anche finire il lavoro con le tensostrutture. Me ne mancano cinque, fra queste Ca' Rasi, Gozzano, Falconetto e Luisari a Ponte di Brenta».

