LA STORIA

VO' Ricorda ancora la catastrofe del Novecento, la spagnola, anche solo di nome. E con l'influenza ricorda la guerra, la rinascita, il grande amore, improvviso, nella piazza del paese, come una freccia che centra il cuore. E poi i suoi infiniti dolori, marito e figli morti, a cui, dice, è sopravvissuta. «Anche perchè - ripete - se non ho la forza di andare avanti, cosa faccio qui da sola?». Sola e in isolamento anche lei, Adua, classe 1936, da Vo', chiusa in un appartamento che dà sulla strada. Non può vedere le amiche, non il parroco, nè frequentare la chiesa, non può baciare le adorate nipoti che abitano a 17 chilometri da quel suo mondo ormai invaso da una epidemia moderna e misteriosa e che viene da chissà che luogo astruso. Non ha neppure notizie della signora che le dà una mano in casa, segregata in qualche abitazione in cima al colle, in attesa che il nemico capitoli e lasci i prati verdi e puliti di sempre. «Sono negativa - afferma Adua con il piglio di un generale prigioniero - e chiusa in casa». Anche Adua si è messa in fila per il test sul Coronavirus, ma è stata una mezza giornata faticosa con le infermiere premurose che la invitavano a sedersi, a stare tranquilla, ad aspettare, a non preoccuparsi. Negativa, sottolinea lei, come se le sue sofferenze l'avessero resa ormai immune a ogni insidia del mondo, Coronavirus compreso. «Ne ho passate tante - dice -. Mio marito mi ha lasciato tre anni e mezzo fa. E prima se ne sono andati i nostri figli. Gloria aveva 17 anni quando morì in un incidente. Roberto era più grande, ed era già padre di due gemelline».

Un giorno dopo l'altro per resistere a quel destino. La vita scandita dalle sue amate abitudini: la pulizia della casa, la spesa nel supermercato vicino, la compagnia delle amiche, l'arrivo festoso delle due nipoti, oggi studentesse. «Prima le mie ragazze venivano a prendermi in auto e insieme andavamo a comprare qualche cosa, che so, un paio di pantaloni, un maglione per loro. Adesso dobbiamo stare separate. Non si va da nessuna parte. Io sto a casa».

Ma nessun altro entra o esce da Vo', l'epicentro circondato dai militari. E Adua non si arrende, da quando alla televisione le hanno detto di restare a casa per non ammalarsi. «Per fortuna con me ho i miei libri. E le lettere». Chiusa nel suo appartamento, in poltrona, a sfogliare pagine di ricordi. Sa attendere che tutti passi. Ma poi la vita, la spesa, il cibo, la farmacia, le bottiglie della minerale, le medicine. Come si fa Adua, ad 84 anni? «Attraverso i campi e vado al supermercato più vicino, e poi ho qualcuno che mi vuole bene e che mi aiuta». Anche al telefono, come Monica, che di anni ne ha 50 meno di lei e che dal paese vicino, Lozzo Atestino, libero da quarantena, la chiama al telefono ogni giorno per sapere come sta e se ha bisogno di qualcosa. Ma le giornate sono lunghe, lunghissime quando non si può incontrare nessuno. «Oggi ho pulito molto bene la mia casa - dice -. È un piccolo appartamento, prima ne avevo uno molto più grande». Poi il pranzo, come un uccellino. «Alla mia età si mangia poco - precisa Adua - e le scorte mi bastano. Oggi ho cucinato un piatto di pasta con il contorno». Qualche saluto riesce a farlo dalla finestra alla coppia che porta ogni giorno a passeggio i due cani. A Vo' Adua è nata e cresciuta. «Avrei voluto studiare Lingue a Padova, poi mi ammalai - ricorda -. E dovetti rinunciare». Conobbe il suo amore in piazza, insieme agli amici di un tempo e dopo una gita in auto. «Sarebbe dovuto partire per una città lontana e avrebbe dovuto sposarsi con un'altra. Ma un giorno mi disse: io voglio te, Adua».

Donatella Vetuli

