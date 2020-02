LA STORIA

VO' EUGANEO Come una premonizione. Proprio a Vo', a inizio febbraio, erano cominciate le riprese di un cortometraggio che racconta di un mondo post apocalittico in cui un virus ha decimato la popolazione mondiale. Delle città non resta più nulla e i sopravvissuti si rifugiano nei boschi per evitare il contagio. Un giorno è il titolo del film premonitore perché questo è il tempo necessario al virus per trasformare le persone in zombie dall'aspetto mostruoso. Una trama da film, appunto. Se non fosse che nel piccolo paese collinare un virus è arrivato davvero. Certo, si tratta di un'infezione molto più blanda e non potrebbe essere altrimenti rispetto a quella raccontata nel cortometraggio, ma resta comunque il fatto che la scelta della location si è rivelata profetica.

A settembre, quando Andrea Cimmino, 36enne originario di Firenze e poi trapiantato a Sant'Elena, ha scritto la sceneggiatura non pensava che di lì a qualche mese le riprese sarebbero state interrotte proprio a causa della quarantena. «Adesso i nostri amici ci accusano di aver portato sfortuna ha scritto ieri su Facebook in un messaggio di incoraggiamento ai cittadini di Vo', un paese che ha avuto modo di conoscere e di apprezzare e a cui ha inviato un abbraccio virtuale, sicuro che «sapranno reagire con coraggio e determinazione a tutto questo». «Dio benedica Vo' e tutti i suoi abitanti».

REGISTA

Cuoco di professione in provincia di Rovigo, il 36enne è un regista e sceneggiatore autodidatta che condivide con il fratello Marco e con gli amici Matteo Baù e Filippo Muraro la grande passione per il cinema. Così, insieme, hanno deciso di lanciarsi in questa impresa che dovrebbe portarli a realizzare una trilogia. L'uscita del primo cortometraggio era prevista per marzo, ma la quarantena per il Coronavirus ha scombinato i loro piani, facendo slittare di circa un mese il loro film di debutto, che verrà caricato su YouTube. Il cortometraggio ha contorni più drammatici che horror, nonostante la presenza di mostri. «È la storia di un padre che, in un mondo post apocalittico, pur essendo stato contagiato cerca di fare tutto il possibile per conservare la propria umanità e salvare il figlioletto di sette anni» racconta il regista. E il messaggio potrebbe essere di grande attualità in un momento in cui, sull'onda dell'allarmismo, è facile abbandonarsi a comportamenti irrazionali.

LA SCELTA

«Perché ho scelto proprio Vo'? Perché ai confini con Teolo, sul monte Venda ho trovato un posto ideale per le riprese: spiega Andrea mi serviva un ambiente che non fosse troppo diverso dalle colline toscane». Del cast fanno parte cinque attori per passione, fatta eccezione per Marco Cimmino, abituato a calcare il palcoscenico con una compagnia teatrale. «Non abbiamo scopo di lucro, ci piace condividere questa passione per il cinema» spiega Andrea ma chissà che questo cortometraggio premonitore non sia il trampolino di lancio in un mondo finora sognato da lontano. Qualcuno su Facebook scherza sul fatto che il film è già famoso, proprio per aver anticipato il contagio. Se non dovesse sfondare come regista, al 36enne resterebbe comunque aperta la carriera da indovino.

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA