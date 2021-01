LA STORIA

VILLA DEL CONTE Dopo aver trascorso il «peggior Natale di sempre», l'ultimo giorno dell'anno, dopo quasi 40 giorni di quarantena, alle 23.20, è arrivato finalmente l'esito negativo del quarto tampone. Per Arianna Reiner, 43 anni, barista alla scuola Girardi a Cittadella, madre di due ragazze adolescenti, Giorgia di 16 anni e Martina di 12, è stata la fine di un incubo. Un vero e proprio calvario iniziato lo scorso 25 novembre quando per assistere i genitori in difficoltà è entrata volontariamente in quarantena: «Quando con la scusa di portargli dei medicinali ho visto che mamma Irma e papà Maurizio stavano male, sono entrata nella loro abitazione e in pratica mi sono posta in isolamento racconta Arianna dalla sua casa ad Abbazia Pisani- . Poco dopo ho chiamato le mie due figlie che non tornavo a casa e che si sarebbero trasferite da papà che abita a Cittadella. Il 27 novembre, giorno in cui mi sono sottoposta al tampone rapido, sono risultata positiva al covid. Da allora ho vissuto giornate angosciose non solo per me, soprattutto per le condizioni di salute di mio padre , da tempo paralizzato, che è stato ricoverato all'ospedale covid a Dolo. Dopo tre tamponi positivi, l'ultimo del 28 dicembre mi sono negativizzata».

La sofferenza più grande per Arianna è stata quella di non vedere, abbracciare e baciare le due figlie adolescenti.

«Da quando sono tornata a vivere ad Abbazia, lo scorso 20 dicembre, grazie anche alla disponibilità del mio ex marito, ho visto le figlie tutti i giorni a distanza, dalla finestra di casa. Ci sono ancora i segni dei baci che ci facevamo, stampati sul vetro. Il giorno di Natale - continua a raccontare Arianna, con un pizzico di commozione - ho preparato fuori casa, davanti al garage, un angolino dove ho messo i regali. Tra i tanti pacchi c'era anche un barattolo di gel igienizzante e dei guanti monouso. Per me è stato devastante. Avere le mie figlie davanti e non poterle abbracciare è stata una sofferenza inaudita». La mail arrivata la notte del 31 dicembre dalla Regione con il responso negativo dell'ultimo test è stato l'epilogo di un calvario: «In questi lunghissimi giorni ho avuto tanta paura perché sono asmatica e rischiavo di fare una polmonite bilaterale - ammette Arianna -. Devo dire però che quando poco prima di Capodanno ho abbracciato le mie figlie ho dimenticato tutto in un secondo. Ho capito che la famiglia è la cosa più importante».

Luca Marin

