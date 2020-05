LA STORIA

TRIBANO Aprire una nuova sede e assumere venti lavoratori. Una notizia bella sempre, a maggior ragione se viene annunciata proprio lunedì 4 maggio. In concomitanza con l'inizio della Fase due, mentre molte imprese arrancano tra casse integrazioni e difficoltà di liquidità, c'è chi riesce comunque a navigare con il vento in poppa espandendosi ulteriormente. Aprire una seconda sede produttiva, nel pieno della pandemia di Coronavirus, per continuare a proporre soluzioni «sostenibili e sicure» per condizionare e sanificare edifici e Data Center: è il segnale forte che dà HiRef, realtà internazionale con sede a Tribano che nell'ultimo periodo ha continuato a lavorare (a ritmo ridotto e solo per le filiere essenziali) e che ora annuncia il proprio importante progetto di ampliamento.

I NUMERI

Una nuova sede produttiva con 4.500 metri quadrati che potranno ospitare fino a 35 dipendenti a pieno regime, in viale Germania a Tribano (Padova), a 500 metri di distanza dalla struttura principale. E proprio per la nuova apertura, HiRef ha assunto oltre 20 lavoratori ed è pronta ad ampliare ulteriormente l'organico.

LO SPIRITO

«L'apertura del nuovo sito produttivo è un segnale forte che vogliamo dare spiega Mauro Mantovan, fondatore e amministratore delegato di HiRef . Capacità di prevedere il cambiamento, velocità di azione, attenzione all'innovazione e allo sviluppo delle nuove tecnologie, ricerca costante di nuove soluzioni sono i fattori che permettono ad HiRef SpA di porsi sempre nuovi obiettivi, anticipando gli scenari futuri. Il tutto grazie alle idee di un gruppo giovane, attento all'ambiente: adottiamo una linea di sviluppo sostenibile, che non comprometta alle generazioni future la possibilità di soddisfare i loro sogni ed aspettative».

LA STORIA

Parliamo di una società nata nel 2001 con il supporto di Galletti SpA, che propone impianti di climatizzazione. Un gruppo in crescita, come testimoniano i numeri: 56,8 milioni di fatturato a fine 2019 (+9% rispetto al 2018), dei quali 35,5 milioni provengono da HiRef e i restanti da 7 spin-off fondati nel corso degli anni per diversificare e far rendere al meglio le varie linee innovative: da Eneren a HiDew passando per Tecno Refrigeration, It.Met, Jonix, HiRef Engineering ed Ecat, per un totale di 293 dipendenti tutti in provincia di Padova.

IL PERSONALE

Dal 2003 ad oggi sono 35 le tesi svolte in azienda, in collaborazione con grandi atenei italiani e internazionali. Sei laureati su 10, poi, rimangono in azienda, creando così un gruppo giovane: la media età è di 38 anni.

HiRef nel corso degli anni ha conquistato il mercato internazionale. Collabora con grandi multinazionali ed è recente il progetto concluso per la metropolitana di Copenaghen, con un sistema innovativo di refrigerazione a base di anidride carbonica, mentre negli scorsi anni l'azienda ha realizzato l'impianto di raffreddamento, fra gli altri, della zecca di Stato della Russia, il centro di produzione di denaro, passaporti, patenti e francobolli di Banca Intesa a Parma e del container che ha portato un satellite spaziale Esa dall'Austria fino alla città di Kourou, in Guyana Francese.

Dalla geotermia alla sanificazione a plasma freddo degli ambienti. Nel corso degli anni da HiRef sono nati sette rami frutto di altrettante idee innovative. Soluzioni che ora rappresentano il successo dell'azienda e che le permettono, in una fase in cui la pandemia non è ancora alle spalle, di guardare al futuro espandendosi.

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA