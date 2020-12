LA STORIA

PIOVE DI SACCO È entrata e uscita dal dolore due volte. La prima con un tumore alla mammella. La seconda con un cancro alla tiroide. E adesso ha sconfitto anche il coronavirus. Le tre vite di Monica Bergantin, di Cavarzere, si sono riassunte ieri mattina alla puntura dell'ago. Una storia singolare la sua, non solo per la voglia di vincere il male, una battaglia iniziata a 35 anni, che le ha dato la forza di cambiare. Ma anche perché ha lasciato il suo lavoro da operaia in fabbrica nel settore delle confezioni e si è rimessa a studiare, ha frequentato un corso per operatore socio-sanitario e poi si è diplomata in tecnico dei servizi sociali seguendo la scuola serale. Ora è infermiera lavora alla rianimazione di Piove di Sacco, non un reparto qualsiasi. Per questo è stata una delle prime ad essere selezionata per ricevere il vaccino.

«Quando sono arrivata a Schiavonia avevo tanti pensieri in testa, vengo da tanta sofferenza, la mia e quella che ho visto. Ma mi sentivo serena. E sa perché? La visione dei miei colleghi che ogni giorno si spogliano della bardatura, stanchi, ma il giorno dopo sono ancora all'attacco in reparto, lasciando a casa i loro problemi, mi accompagnava, ed era più forte. Sono veramente eccezionali, hanno qualcosa in più, se lo meritano davvero il vaccino, così come i medici che infondono fiducia e non perdno mai un colpo».

E lei cosa ne pensa? «Non ci sono medicinali contro il virus, se non palliativi. C'è solo questo ed è una grande speranza. Dobbiamo approfittarne e capire quanto è prezioso il fatto che ci venga donata gratis». Soprattutto per i malati... «Guardi, in reparto a Natale una carezza in più, una telefonata dal tablet fa la differenza. I pazienti hanno una speranza tenace, voglio uscire, guarire. Mi dà molta forza il fatto che sono curati al massimo delle possibilità, ma il fatto di avere una speranza in più è come una grande luce. Dobbiamo essere grati ai ricercatori».

E a tutti coloro che sono nel dubbio che si può dire? «Che lo devono fare, senza paura. Se siamo sopravvissuti lo dobbiamo solo ai vaccini. Nessuno si ricorda più del vaiolo o della poliomielite. Dobbiamo avere fiducia nella medicina e nel servizio sanitario nazionale. In quali altri Paesi avremmo un'assistenza di questo genere gratuitamente? C'è qualcuno che dice: non so che cosa c'è dentro. E io rispondo: ma sapreste dirmi che cosa c'è dentro a una aspirina? Ecco, detto questo il massimo che può accadere è che non faccia effetto, non che faccia male».

IL SACERDOTE

Don Marco Galante, 46 anni è il cappellano dell'ospedale di Schiavonia. «Sono parroco in altre 4 parrocchie ma il vescovo mi ha chiesto di effettuare questo particolare servizio, sorreggere i malati. Per cui per tutto il mese di novembre sono rimasto chiuso dentro l'ospedale in una stanza appositamente allestita dall'Ulss 6. Uscivo bardato come i medici. Ora invece entro tutte le mattine dalle 8 a mezzogiorno. «Posso dire che questo vaccino è frutto del talento degli uomini ispirato da Dio. Spero che venga dato per primo ai più deboli. Per quanto riguarda i pazienti vedo in loro tanta speranza e tanta bravura da parte degli operatori. Il più grande segno di bene finora è stata la loro dedizione».

Mauro Giacon

