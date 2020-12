LA STORIA

PIOVE DI SACCO Diciotto decessi nella casa soggiorno del Craup di Piove di Sacco: dietro a ognuno tragiche storie di affetti interrotti dal Covid, ma spesso anche occasioni di solidarietà. É quanto è successo a Giulia Bortolami, di Padova, che qualche giorno fa ha perso la mamma, Giovanna Lupatin, 86 anni, al Craup da tre anni.

LA MALATTIA

«Mamma è passata da una condizione buona alla morte in pochissimo tempo, abbiamo toccato con mano la vicinanza del personale dell'Umberto I e anche dell'ospedale di Schiavonia e credo sia giusto raccontare quanto abbiamo vissuto - racconta Giulia - Mamma Giovanna si era rotta il femore in seguito ad una caduta e lei stessa ha chiesto a me e mia sorella Lucia che vive in Abruzzo di entrare in una casa di riposo. Casualmente siamo approdati al Craup di Piove, dove subito mia madre ha recuperato tonicità e si è inserita in tutte le attività che vengono organizzate. Tutti l'hanno presa in simpatia, tanto che si prestava volentieri a fare dei lavoretti con ago e filo rammendando abiti e attaccando i bottoni, anche per i dottori e per questo si sentiva molto gratificata».

Tutto bene per la signora Giovanna fino allo scorso marzo. «Lo stop alle visite per la mamma è stato terribile, perchè è andata un po' in depressione, anche se il personale della casa soggiorno non ha mai mancato di farla partecipe delle attività. La salute comunque ha retto bene fino all'arrivo del Covid in struttura». Giovanna Lupatin è risultata positiva al tampone il primo dicembre e da lì è iniziato un rapido declino. «Dapprima era quasi asintomatica ma in pochi giorni ha accusato un'accentuata mancanza di respiro, mamma è stata dapprima accompagnata all'ospedale di Piove e poi trasferita a Schiavonia».

IN OSPEDALE

Qui per la figlia Giulia una seconda esperienza di grande umanità, questa volta grazie ai medici, infermieri e operatori del Madre Teresa di Calcutta. «Credo che nome più azzeccato non si poteva trovare per quell'ospedale: il personale sanitario è davvero paragonabile alla figura del buon samaritano. Cito per tutti il dottor Francesco Simoni, un angelo, che è stato con me al telefono quasi un'ora per spiegarmi la situazione molto grave in cui versava la mamma e decidere insieme se intubarla o meno, per poi scegliere di accompagnarla con grande umanità all'ultimo respiro», conclude, mentre le parole le si strozzano in gola per l'emozione.

Nicola Benvenuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA