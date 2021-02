LA STORIA

PADOVA La pallanuoto le ha insegnato fin da piccola l'importanza di giocare di squadra. Difendere e attaccare tutti assieme, senza sosta, per un unico obiettivo. Lo stesso spirito che la dottoressa Giulia Carotenuto si porta dietro quando esce dalla vasca per entrare in pronto soccorso. «Anche lì bisogna darsi da fare aiutandosi nelle situazioni di difficoltà». E le difficoltà, negli ultimi mesi, sono state tantissime. Perché questa atleta padovana di 32 anni, protagonista in Champions League con la Css Verona dopo aver vestito tanti anni i colori del Plebiscito, dall'inizio dell'emergenza lavora in prima linea (in primavera al pronto soccorso di Piove di Sacco e ora in quello di Verona) per sconfiggere un avversario ben più temuto. Di Covid Giulia si è pure ammalata, lo scorso autunno. «Non credo di averlo preso in ospedale - ricorda - perché in quel periodo stavo recuperando da un intervento al ginocchio e non stavo lavorando. In ogni caso sono stata positiva un mese accusando anche tosse, febbre e dolori toracici. Recuperare non è stata una passeggiata».

La pallanuoto e il lavoro in ospedale hanno anche un altro aspetto in comune: «Per entrambi serve sacrificio. Vale nello sport, quando magari ci si allena due volte al giorno. E vale ovviamente al pronto soccorso, quando si fa un turno di 12 ore senza potersi permettere di badare alla stanchezza».

IL PERCORSO

Diplomata al liceo Tito Livio e laureata in Medicina al Bo, la dottoressa Carotenuto ha iniziato lavorando in Guardia medica tra Padova e Piove di Sacco. Per tre anni aveva pure smesso di giocare per dedicarsi solo ed esclusivamente al camice bianco. Ma il richiamo della palla gialla è stato troppo forte e quindi ora la giovane campionessa si gode la doppia veste. Giocatrice della massima serie ma anche specializzanda in Medicina d'urgenza. «Ci sono volte in cui lavoro di giorno e mi alleno di sera, altre in cui mi alleno di giorno e poi faccio il turno in ospedale di notte. Amo entrambe le cose e devo dire grazie soprattutto alla mia famiglia».

IL FRATELLO

A guardarla con gli occhi orgogliosi ci sono colleghi e compagne di squadra, ma anche il fratello Nicola che ieri su Facebook le ha dedicato questo lungo omaggio: «Sono davvero tanto orgoglioso di mia sorella. In questi anni è riuscita a fare contemporaneamente il medico con turni estenuanti, soprattutto in questo periodo, e la giocatrice di pallanuoto a livello agonistico. In questi giorni sta disputando la Champions League della pallanuoto femminile, la Coppa Len, e la sua squadra è passata dalla serie B all'A1 nel giro di pochi anni grazie all'impegno ed alla passione di ragazze che in questi anni hanno creduto in se stesse, in uno sport che si gioca ancora per piacere e non per denaro, riuscendo contro ogni pronostico a passare dal sogno di qualche anno fa a giocare contro le maggiori squadre europee nella loro piscina a Verona. Mia sorella non ha mai amato le cose facili o scontate, ed infatti oggi è un medico d'urgenza».

IL SALVATAGGIO

Le due facce della medaglia, la medicina e la pallanuoto, sono sintetizzate al meglio da un episodio capitato lo scorso anno durante i Mondiali in Corea. «Prima della finale un atleta si è sentito male per via di un problema cardiaco. Io e un altro medico americano gli abbiamo fatto le manovre di rianimazione prima che arrivasse l'ambulanza e siamo riusciti a salvarlo». Nei momenti di maggiore stanchezza, dopo una partita europea o dopo un lungo turno in corsia, Giulia potrà ripensare a quel momento. La pallanuoto e la medicina: la sintesi perfetta della sua vita.

Gabriele Pipia

