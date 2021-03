LA STORIA

PADOVA In Italia governa Giovanni Giolitti mentre in un cantiere di Belfast inizia la costruzione del Titanic. È il 1909, ben oltre un secolo fa. Nonna Ida Zoccarato nasce il 24 maggio e nella sua vita farà in tempo a vedere di tutto. La prima guerra mondiale (nel giorno del suo sesto compleanno l'Italia entra in guerra, nel giorno delle nove candeline «il Piave mormorava...») e poi la pandemia della Spagnola, il secondo conflitto bellico, la caduta del Fascismo, gli anni della ricostruzione, il boom economico, il terrorismo. Fino ad oggi, con un'altra pandemia.

Nonna Ida ha vissuto di persona tutto quello che solitamente si studia nei libri di storia di quinta superiore e ora è ancora qui. La più anziana della provincia di Padova, tra le più longeve d'Italia. Gli ultraottantenni che vivono nel territorio dell'Ulss Euganea sono 76 mila e lei è l'unica ad avere tagliato lo straordinario dei 111 anni. E adesso aspetta pure il vaccino. «Siamo certamente favorevoli - sorride il figlio Pietro - e aspettiamo solo di capire come funziona. La mamma ha già avuto il Coronavirus a novembre e lo ha battuto. Ci hanno spiegato che si è immuni per qualche mese dopo aver contratto il virus, speriamo che comunque tutto proceda per il meglio e che anche lei in primavera possa mettersi in sicurezza».

Sarebbe il regalo di compleanno più bello e magari in famiglia ci sarà pure un vaccino doppio. «Anche io vorrei tanto vaccinarmi - racconta ancora il figlio settantottenne, dalla casa di Ponte di Brenta dove vive con questa roccia di mamma - Ho avuto problemi di salute e ho chiesto indicazioni al mio cardiologo: mi ha detto che non ci sono problemi, quindi sono pronto. Appena mi chiamano andrò. Intanto sto attendo a tutto ed esco solo il minimo indispensabile: per sgranchirmi le gambe, per andare al supermercato e per la farmacia».

La signora Ida è già abituata a farsi il vaccino per l'influenza e questa puntura, per lei, non sarebbe certo un problema, anzi. «La mamma sta discretamente, tra alti e bassi. Io gli accendo sempre la televisione dopo il pisolino pomeridiano, ma non credo si renda davvero conto di quello che sta succedendo nel mondo». Il sorriso si fa ancor più grande quando Pietro racconta l'alimentazione di questa ultracentenaria: «Ha sempre mangiato tante cose senza problemi e continua a farlo. Adora la pastasciutta con i piselli ma anche formaggio e carne. Gli piace la carne di maiale, va matta per salsiccia e ossetti».

«Ida da giovane ha vissuto a Perarolo di Vigonza coltivando otto campi, si è sempre data un gran da fare con l'agricoltura - racconta il figlio, che di anni ne ha 77 -. Nel 1964 si è trasferita a Padova, a Ponte di Brenta. Oggi è ancora qui». Il giorno delle 106 candeline, i familiari andarono addirittura a prenderla con una scintillante limousine per farle una grande festa e portarla a Vicenza a mangiare il suo adorato baccalà. Fino a pochi anni fa si faceva da mangiare da sola e usciva per andare dalla parrucchiera a farsi la messa in piega. Ora non riesce più a muoversi, ma tiene ancora botta.

In 111 anni di vita Ida aveva visto i dottori pochissime volte. Poi, nel giro di un anno e mezzo, il doppio terribile problema di salute. Prima l'infarto, il ricovero lungo una settimana all'ospedale di Padova e le dimissioni che sembravano già un vero miracolo. Poi il contagio legato al Covid e un'altra malattia superata. Nonna Ida, una speranza per tutti.

