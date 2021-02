LA STORIA

PADOVA Il 2020 per loro era il primo anno di business attivo. Ed è arrivato il Covid. Potevano perdere tutto e invece hanno assunto 15 persone e raccolto un investimento di 1,7 milioni di euro. «Abbiamo deciso di rischiare, l'incertezza era tanta spiega Alessandro Monterosso, fondatore di PatchAi assieme a Filip Ivancic, Kumara Palanivel e Daniele Farro, l'unica start up italiana accelerata nella Silicon Valley Siamo nati nel 2018 quindi di fatto il prodotto è stato messo sul mercato nel 2020, in piena pandemia». La sede è a Padova al sottopasso Saggin, cittadella della Stanga.

Di cosa vi occupate?

«Supportiamo i pazienti che si sottopongono a sperimentazioni cliniche di farmaci. Li coinvolgiamo nel processo attraverso un sistema di messaggistica, una chatbot per dirla in gergo, che guida il paziente. Per esempio ricorda quando fare la terapia, aiuta a registrare la sintomatologia».

Qual è la particolarità?

«L'empatia. Il software permette di creare un linguaggio empatico che si avvicini al paziente».

E quali sono gli effetti?

«Migliora lo stato di salute del paziente, innanzitutto, e permette alle case farmaceutiche di raccogliere di conseguenza più dati. Questo aiuta a migliorare tempi e costi della produzione di un farmaco che viene messo in vendita prima, con dati più precisi. In questo modo altre persone che hanno bisogno di quel farmaco ne traggono beneficio».

Come avete vissuto quest'anno così complicato?

«Non posso dire bene, la paura era tanta sia per la salute sia per il lavoro. L'impatto del coronavirus si è sentito ovunque, tanti sono colati a picco, altri sono comunque cresciuti, nonostante le difficoltà ci siano state per tutti. Dal punto di vista lavorativo è stato un buon anno».

Avete anche assunto nuovo personale.

«Sì, siamo passati da 4 a 21 persone. Le assunzioni e gli investimenti erano programmati e quando è arrivato il Covid ci siamo chiesti se fosse il caso di andare avanti o fermarsi. Abbiamo deciso di procedere e per fortuna è andata molto bene».

È cambiato il vostro modo di lavorare?

«Non molto, noi eravamo già organizzati per lavorare completamente da remoto, molti nuovi assunti sono sparsi per l'Europa e sono state fatte con l'ottica dello smart working. Quindi la quarantena non ha fermato il lavoro, abbiamo proseguito normalmente».

Quanto avete fatturato nel 2020?

«Poco meno di mezzo milione di euro circa. Abbiamo registrato un più 700 per cento rispetto al 2019 ma dobbiamo considerare che l'anno appena chiuso era il nostro primo vero anno di business, per questo la percentuale è così alta».

I prossimi passi?

«Vorremmo sbarcare nella ricerca standard. Abbiamo visto che il software ha una soddisfazione di oltre il 90 per cento e ha generato effetti positivi visibili e riconosciuti. Può essere utilizzato come terapia digitale anche in altre situazioni e non solo nella sperimentazione dei farmaci».

Perché questo interesse per la salute psicologica dei pazienti?

«Veniamo tutti dal mondo della ricerca, siamo medici, infermieri e farmacologi. Io sono un infermiere specializzato in ricerca e quando lavoravo a qualche progetto mi accorgevo che c'erano dei bisogni da soddisfare. Spesso i pazienti in sperimentazione lasciano dopo qualche mese, non sono coinvolti e questo pesa di conseguenza sulla ricerca».

Il vostro nome è particolare. Da cosa deriva?

«È un insieme di patient, paziente, e chatbot, messaggistica. Ricorda anche la parola cerotto in inglese e, ovviamente, il famoso medico Patch Adams portato sul grande schermo da Robin Williams».

Si.Mo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA