LA STORIA

PADOVA I selfie che preferisce, lo ripete sempre, sono le ecografie che attestano la vita nascente dentro le pance di mammà. Perché quando nasce un bebè nasce anche una mamma: lei lo sa bene, perché è nata mamma di due gemelli fortissimamente voluti, ora adolescenti. Cristina Bernardi è consulente per la fertilità di coppia e mostra orgogliosa un collage di selfie e fotografie. Una cinquantina di bambini nascenti e nati in questo 2020, anno da incubo per molti, ma non per tutti. Per chi è diventato genitore, dopo tante speranze deluse, grazie alla fecondazione assistita, il 2020 è un anno da incorniciare. «Per chi vive problematiche nel realizzare il desiderio di un figlio è un supporto di grande valore. In un percorso non privo di incertezze, di difficoltà e contraddizioni che nessuno si augura di dover intraprendere, avere qualcuno che presti ascolto alla coppia, che indichi gli approfondimenti da fare o la soluzione migliore, è una presenza non solo rassicurante, ma indispensabile. Sono tantissime le coppie - racconta Bernardi - che negli ultimi anni hanno condiviso con me dolori, fallimenti e delusioni, ma che hanno anche potuto finalmente stringere tra le braccia quel figlio tanto atteso». Sfatiamo il mito dell'età, perché se prima si pensava che le donne dimenticassero il proprio orologio biologico fino ad esaurirne il tempo della fertilità, oggi non è più così. «Sono sempre più giovani le persone che richiedono il mio aiuto. Parole d'ordine: ascolto, approfondimento, supporto, soluzione, le stesse che chiedo ad ogni medico o struttura con cui collaboro o a cui affido i miei assistiti. Si creano sinergie meravigliose e i rapporti durano nel tempo. Io la chiamo la mia famiglia allargata, ogni successo diventa una speranza per chi si è rassegnato. Vedere il sogno che prende forma, fin dal primo battito in un'ecografia, in una sala parto o in una foto, è ogni volta un'emozione indescrivibile, ogni volta è una sfida, ma la vita non smette mai di sorprendermi e quest'anno nonostante la pandemia. Noi brindiamo alla vita!». Il supporto di Bernardi rende più fluido il percorso anche alle strutture per lo più pubbliche o convenzionate che si trovano ad aver sotto controllo o agevolati tutti quegli esami di routine o quelle indagini che spesso fanno perdere mesi alle coppie che cercano la loro strada per avere un figlio.

Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA