MONSELICE Un carico di cinquemila mascherine in dono per l'ospedale Madre Teresa di Calcutta dalla municipalità cinese di Jianying, non distante da Shanghai. È una bellissima storia di solidarietà quella resa possibile da Roberto Tiozzo, 52enne originario di Monselice ma residente in Cina da vent'anni.

Lui si schermisce dietro il ruolo di «semplice intermediario», ma se il prezioso contingente è pronto a partire con destinazione il Covid Hospital della provincia padovana, è anche merito suo. Roberto si occupa infatti di trasformazione digitale e progetti per il 5G e in passato ha avuto modo di lavorare con la municipalità di Janying, con la quale nel tempo ha mantenuto un ottimo rapporto.

Quando nei giorni scorsi ha ricevuto la telefonata che lo informava di questa disponibilità di mascherine e attraverso la quale gli veniva chiesto di fare da ponte con l'Italia, lui non ha esitato nemmeno un momento e ha pensato alla sua Monselice. Dove ancora vivono i suoi genitori, e dove ancora Roberto ha lasciato una parte di sé.

«In Cina combattiamo questa battaglia da oltre due mesi. Era il gennaio scorso quando cercavamo mascherine in Italia perché qui erano diventate introvabili - racconta Roberto - E proprio perché si rende conto di quello che l'Italia sta vivendo ora, la municipalità di Janying ha deciso di fare questa donazione. Che potrà forse essere poca cosa, ma che comunque ha un significato importante».

Roberto si è quindi messo in contatto con il Comune di Monselice, che a sua volta ha interessato l'Ulss6 Euganea, ben contenta di ricevere in dono il prezioso contingente di mascherine. I pacchi sono già pronti per essere spediti e a giorni approderanno al Madre Teresa.

«Guardo con preoccupazione all'epidemia in Italia - racconta ancora Roberto - Qui in Cina praticamente dal primo giorno la gente ha iniziato a cautelarsi, mentre in Italia sembrava quasi che in tanti prendessero la cosa sottogamba. Ora vedo gli sforzi profusi e mi auguro che questa situazione possa passare presto, lasciando un segno che spero sia anche positivo».

Continua Roberto Tiozzo: «Credo che alla fine il Covid-19 ci avrà dato delle lezioni importanti. La prima: il mondo è uno, e anche quello che succede lontano da noi può in qualche modo riguardarci. La seconda: non dobbiamo essere passivi di fronte agli eventi, ma discuterne e prendere iniziative. La terza: fare le cose insieme può aiutare a farle prima e meglio».

È con una certa positività che Roberto guarda al futuro. «Qui in Cina ancora si indossano le mascherine, ma vediamo una luce in fondo al tunnel - spiega - Alla fine questa pandemia, che ha ucciso i nostri cari e che causerà sicuramente un patatrac alla nostra economia, livellerà tutto e, con l'impegno di ciascuno di noi, potrà far emergere il buono che c'è».

Forse per la passione che Roberto mette nel suo lavoro, è alla tecnologia che guarda per ripartire. «Se la si sa usare può dare infinite possibilità, anche per un nuovo inizio, può svecchiare il nostro paese e liberarlo da certi meccanismi e certe logiche, facendo le cose insieme - afferma il 52enne - In questa situazione la tecnologia è poi stata fondamentale per mantenere i contatti. Come lo è per me da anni: mi permette di sentire i miei genitori a Monselice. Inevitabilmente in questi giorni sono molto preoccupato per loro, anche perché ho l'impressione che non mi dicano come è davvero la situazione. E non è sempre facile reperire informazioni. Ad esempio qui non abbiamo libero accesso ai social. Penso di non sbagliare troppo se mi permetto di generalizzare dicendo che per noi italiani all'estero casa resterà sempre l'Italia. Io, prima o poi, conto di tornarci».

