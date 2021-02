LA STORIA

MONSELICE Dal coma indotto al risveglio, rimane sessanta giorni in terapia intensiva all'ospedale di Schiavonia. Ruggero Varotto alza il pollice, ce l'ha fatta. Il peggio è passato, l'incubo è ormai alle spalle. Lui, pensionato residente a Monselice, si becca il Coronavirus nonostante i tanti scrupoli, le sue condizioni di salute precipitano e finisce ricoverato al Covid Hospital di Schiavonia. Viene intubato per quindici giorni, poi sottoposto a tracheostomia di protezione per altri 35 giorni, quindi la cannula tracheostomica viene rimossa e Ruggero torna in respiro spontaneo. Recuperate le prime forze grazie alla riabilitazione, Ruggero ha voluto esprimere la sua riconoscenza ai sanitari che si sono presi cura di lui. Così ha scritto una lettera indirizzata al personale di terapia intensiva.

L'ODISSEA

«É con il cuore in mano che mi rivolgo a voi scrive Ruggero Varotto - Vorrei poter nominare tutti e stringere la mano ad ognuno di voi, in segno di una gratitudine senza eguali. Grazie perché non avete mollato. Grazie perché non vi siete fatti intimorire da questo virus, ma anzi lo contrastate in prima linea. Grazie per non aver mai esitato un attimo nelle cure e terapie. Grazie perché combattete pensando che la sconfitta non è mai l'alternativa. E infine grazie per l'equilibrio tra professione e cuore che avete messo in atto nel dialogo con i miei famigliari, anche quando le mie condizioni non davano certezze di guarigione». A casa, in agitazione per tutto quel tempo, due figlie e tre nipoti. «Quando ho riaperto gli occhi racconta Ruggero dall'ospedale di Conselve, dove è stato trasferito per la riabilitazione post-Covid ho cominciato a rendermi definitivamente conto della realtà, e ho cercato di rimanere vigile per distinguerla dai sogni. Questo virus ti lega le articolazioni, ti sgonfia i muscoli. Ti lascia irrigidito e non riesci neanche a muoverti. Ma io ho non mi sono mai abbattuto. Non pensavo più al domani, vivevo ora per ora. Il mio fisico ha risposto alle terapie con buoni risultati, e ora sto bene. Con grande soddisfazione mia e degli operatori che mi hanno assistito».

LA PRIMA LINEA

Da ormai undici mesi il team guidato dal dottor Fabio Baratto, primario di Anestesia e Rianimazione a Schiavonia, è in prima linea per assistere i pazienti Covid. «Non abbiamo mollato un centimetro commenta il dottor Baratto anche se più di qualche volta pensavamo di aver perso il paziente». Altra forte testimonianza proviene dal primo paziente dimesso dalla terapia intensiva di Schiavonia, Graziano Ruzza. «Sono stato in un baratro tra la vita e la morte, non dobbiamo sottovalutare il virus perché c'è e ci sarà non si sa per quanto ha raccontato Ruzza - Ho imparato a convivere con mascherina e guanti, invito tutti a fare questi sforzi. La mascherina ci salva la vita come la cintura di sicurezza». Ruzza è rimasto ricoverato per diciotto giorni di seguito a marzo dello scorso anno. «Mettere il casco è stata la cosa più atroce - ha ricordato Ruzza, idraulico di 53 anni -. Il trasferimento in rianimazione è durato 15 minuti e lì mi sono passati davanti 50 anni della mia vita. Quando sono arrivato in reparto i medici mi hanno detto che sarei partito per un lungo sogno. Quando mi sono svegliato mi hanno spiegato che ero un baco da seta e sono diventato una farfalla. Attorno a me c'erano tanti biglietti con scritte come Graziano ce la farai, è stata la cosa più emozionante e mi ha fatto commuovere». Anche in quell'occasione, le emozioni sono state tante. «I ragazzi del personale sanitario - ha poi concluso - mi hanno aspettato fuori dalla porta e mi hanno fatto un lungo applauso».

Elisa Fais

