LA STORIACITTADELLA «Non sono una No vax, ma dopo quello che ho passato dico che si muore di Covid, non di vaccino. Il primo appuntamento mi è stato spostato, il secondo coincideva con il mio compleanno il 4 luglio e l'ho rimandato al 13 agosto, ma il 25 luglio mio figlio è risultato positivo ed io con lui. Se avessi saputo cosa rischiavo non l'avrei fatto, la mia vita è stata in serio pericolo». Avrebbe potuto non rivedere più il...