CAMPOSAMPIERO Un altro strettissimo collaboratore del parroco don Bruno Bevilacqua e di tutta la comunità di san Marco è prematuramente scomparso lasciando grande commozione e sgomento in paese. Giovedì pomeriggio è morto Marino Marchesini. Settanta anni, pensionato ed ex dirigente alle fonderie di ghisa a Thiene, nel Vicentino, ma soprattutto attivissimo in parrocchia da oltre 40 anni. Marino lascia la moglie Diana e quattro figli, Matteo, Alice, Francesco e Roberto. Ad assisterlo fino a pochi minuti dalla morte la figlia Alice e la moglie all'ospedale di San Donà di Piave dov'era ricoverato: «Il Covid è stato fatale, anche se ultimamente mio marito si era negativizzato - racconta con le lacrime agli occhi la consorte Diana -. Questo virus è stato letale soprattutto perché Marino si è sentito solo e abbandonato. Certo, molte persone gli volevano bene e pregavano per lui ma questo senso di solitudine gli è pesato moltissimo. Cinque anni fa - confida la moglie - aveva superato un'altra dura battaglia di un tumore ma, insieme ai suoi cari, era riuscito a superare l'avversità». Marchesini alcune settimane fa, dopo essere risultato positivo al covid, era stato trasferito in terapia intensiva all'ospedale di Jesolo. «Marino è stato ricoverato lì perchè qui a Camposampiero, in quel momento, non c'erano caschi per la respirazione - afferma la moglie-. Uscito dal Coronavirus, però, trasferito a San Donà, ormai il suo fisico era molto provato e non c'è stato più nulla da fare». A Camposampiero il cordoglio e la vicinanza alla famiglia è incessante. «Marino è stato un esempio e una testimonianza di vita cristiana per noi tutti - riconosce il parroco don Bruno -. Componente della prima comunità neocatecumenale, per tanti giovani gruppi è stato un fondamentale punto di riferimento nella loro crescita. Da decenni catechista e animatore in parrocchia, negli ultimi anni preparava giovani e adulti ai sacramenti del battesimo e della cresima. Personalmente ha accompagnato, passo dopo passo con una generosità e carità straordinarie, più di qualche fratello musulmano o ortodosso a diventare cattolico cristiano». Sempre disponibile e generoso con tutti, Marino Marchesini portava la comunione nelle case delle persone anziane o malate in quanto era ministro straordinario dell'eucarestia. Anche durante le celebrazioni in chiesa a San Marco o, ultimamente, sotto il capannone di fronte alla canonica, allestito dai volontari per accogliere più fedeli e rispettare le normativa anti Covid, Marchesini era disponibile per distribuire le ostie tra i presenti. Da tante persone, Marino è ricordato come una persona serena e tranquilla, un uomo che ispirava fiducia. Un credente che ha scoperto la sua fede da adulto. «Per questo motivo, probabilmente, era così predisposto a seguire con costanza e dedizione le persone adulte che si volevano convertire- ammette don Bruno Bevilacqua- . Ogni lunedì sera, a parte questo periodo di covid, era anche l'animatore della serata dedicata all'adorazione eucaristica in chiesa a San Marco. Sono sconvolto ed addolorato per la sua scomparsa e per la morte di tanti altri parrocchiani. Mi sento sostenuto dall'amore del Signore e dalla collaborazione di tanti concittadini». Il funerale di Marino Marchesini si svolgerà lunedì prossimo nella chiesa di san Marco a Camposampiero.

Luca Marin

