LA STORIA

ARRE La pizza e le uova di pasqua, i biscotti e le confezioni di pasta. Ma anche latte, farina, fragole e soprattutto una marea di biglietti con parole dolcissime. Marika Turato, la ventiseienne guarita dal Covid dopo aver commosso tutto il paese di Arre, continua ad essere travolta da un'ondata di solidarietà. Un'ondata che non la aiuterà mai a colmare un dolore enorme, ma che quantomeno la sta aiutando in un momento terribile. Trovatasi all'improvviso con il papà morto e con la mamma ricoverata in gravi condizioni, entrambi per colpa dello stesso maledetto virus, la ragazza originaria del Piovese non è stata affatto lasciata sola dai suoi compaesani. Il macellaio e il panettiere, l'amico e il vicino di casa: tutti si sono attivati per lei. Ora, però, c'è di più. Perché in meno di due giorni 36 persone hanno aderito alla richiesta d'aiuto lanciata dalla stessa Marika raccogliendo per lei attraverso lo strumento della raccolta fondi su Facebook la somma di 1.285 euro. Una somma destinata a crescere.

«Molti di voi conoscono la storia della mia famiglia. Purtroppo siamo in una situazione difficile in quanto la casa dove viviamo non è nostra e non saremo più in grado di occuparcene per poter continuare a vivere qui scrive la giovane sul proprio profilo - Chiedo aiuto a chi ovviamente può per poter permettere a mia mamma di pagarsi un affitto o acquistare una piccola casa dove vivere in quanto attualmente non è in grado di lavorare e in futuro non è certo possa riprendere. Per chi possa farlo anche con poco ve ne saremo grati. Chiunque fosse nella condizione o chi per esso di affittare degli immobili a un modico prezzo mi contatti. Grazie infinite».

L'ATTIVITÁ

La famiglia è da tempo custode di una villa privata con un grande parco in campagna e abita in una casa in comodato d'uso, ma in un momento così terribile con lei e il fratello Denny soli in attesa che la mamma possa essere dimessa dall'ospedale occuparsi di tutto quel verde e pensare ad un futuro in quel luogo è davvero difficile. «Io lavoro in un asilo nido quindi attualmente sono in cassa integrazione. So che ci sono tante altre persone in difficoltà in questo periodo e non solo racconta Marika - ma in un momento così difficile ho sentito comunque la necessità di chiedere un altro aiuto. Il sindaco ci ha già aiutato su altri versanti, tanti compaesani sono straordinari».

Il padre di Marika è morto a 68 anni mentre la madre veniva ricoverata in gravi condizioni alla Rianimazione di Schiavonia senza ancora sapere di aver perso il compagno di una vita. La donna sta meglio, attende con ansia l'esito dell'ultimo tampone e intanto è stata trasferita all'ospedale di Camposampiero. La figlia tiene un diario quotidiano su Facebook e intanto, non potendo uscire di casa, ha dato l'ultimo saluto al padre nel modo più struggente possibile: toccando il carro funebre da dietro un cancello, «grazie alla gentilezza di chi ha voluto far passare il corteo verso il cimitero proprio davanti a casa nostra».

LA VICINANZA

Ora, nelle ultime 48 ore, un'altra bella dimostrazione di bontà e vicinanza. «Per me conclude, abbozzando un difficile sorriso Pasqua è stato un giorno particolare nel quale il vero regalo è stato ricevere la notizia che il mio tampone è negativo e quindi sono guarita da questo maledetto virus che almeno mi ha voluta risparmiare. Non mi sento sola e lo sono mai stata». Quello di Marika è purtroppo un caso frequente. Tra le tante drammatiche storie legate all'emergenza sanitaria c'è anche quella di intere famiglie ricoverate a pochi metri di distanza spesso senza rendersene conto. Nello stesso reparto senza potersi vedere. O peggio ancora: nella stessa situazione senza poterlo sapere. Un caso emblematico è capitato poche settimane fa all'Azienda ospedaliera di Padova. Un uomo quarantenne ricoverato in terapia semi-intensiva, il padre e la madre intubati in rianimazione, il nonno morto per colpa del Covid. Marika sa tutto e legge tutto. Ha pianto e ha avuto paura, ma ora chiede aiuto e prova a rialzarsi.

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA