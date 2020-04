LA STORIA

AGNA «È stata davvero una Pasqua speciale, per me è proprio una resurrezione, una vita nuova, ma proprio per questo raccomando a tutti di restare a casa per evitare il contagio fin quando lo diranno gli esperti!».

A dirlo, commosso, Graziano Ruzza, 52 anni, di Agna, per 18 lunghi giorni intubato nella Terapia Intensiva di Schiavonia, a causa del Covid-19, dopo un mese di dura degenza, ma ora a casa, dove può godere dell'affetto della moglie Elisabetta e del figlio Matteo, anche se a distanza di sicurezza e con l'uso della mascherina. Ruzza è stato anche il primo estubato della struttura ospedaliera e rappresenta un po' una mascotte per il personale della Rianimazione, che lo ha accolto con un applauso all'uscita dal reparto per passare alla degenza ordinaria. Una vera e propria via crucis, quella di Graziano, tecnico idraulico, iniziata lo scorso dieci marzo, quando è arrivato all'ospedale riferimento Covid per tutta la provincia.

«Ero stato in Liguria per lavoro, sono infatti un tecnico idraulico, e a casa avevo sentito un pizzicore in gola, ma davo la colpa al fatto che avevo preso acqua durante la trasferta», racconta Graziano. Dopo qualche giorno di malessere il sospetto di qualcosa che non andava: «Ho fatto la doccia nel bagno del seminterrato e venendo su mi sono accorto che mi mancava il fiato. Il medico di famiglia ha disposto subito il trasferimento al Pronto Soccorso di Schiavonia», prosegue Graziano. «Passati alcuni giorni in reparto e visto che la situazione peggiorava, con il fiato sempre più corto, seppure senza febbre, i medici hanno deciso per il trasferimento in Terapia Intensiva, avvisandomi che mi avrebbero intubato. Qui mi è passata davanti in pochi minuti tutta la vita, soprattutto la mia famiglia e mi sono affidato al buon Dio».

Graziano Ruzza è rimasto intubato così per 18 lunghi giorni, di fatto tenuto in vita dalle macchine e dalle abilità dei medici e del personale del reparto: «In quel tempo ho solo un ricordo di sogni, alcuni belli ed altri davvero brutti, poi mi ricordo il volto di chi mi ha svegliato, raccontandomi con delicatezza quello che mi era successo e che ero pronto a respirare da solo, seppure con l'ausilio dell'ossigeno. Mi sono commosso perché, fuori dal reparto, ho trovato medici ed infermieri che mi hanno fatto un lungo applauso, dal momento che ero il primo ad uscire risanato, dalla intensiva».

Dopo quasi due settimane di degenza ordinaria nel Covid 1 e progressivi miglioramenti per Graziano, divenuto negativo, è arrivato il momento di tornare a casa. «Non so bene come definirli, forse il termine più giusto è angeli e mi riferisco ai medici, infermieri e tutti gli operatori di Schiavonia, ai quali va il mio riconoscimento per avermi dato modo di rinascere e tornare a vivere, ma un grazie lo dico a tutta la comunità di Agna, che è stata vicina con affetto, con la preghiera e atti concreti a me e alla mia famiglia, dal parroco don Raffaele al sindaco Gianluca Piva, che per me è soprattutto un grande uomo e amico. Raccomando a tutti di stare attenti, il Coronavirus è davvero terribile, anche se ne sono uscito, grazie alle cure al fisico in forma», conclude Graziano Ruzza con la voce rotta dall'emozione.

Per il sindaco Piva «Graziano è un vero lottatore, non avevo alcun dubbio sulla sua guarigione. Ci siamo sentiti al telefono, ora sta bene anche se dovrà rimanere in isolamento per diversi giorni come da prassi. A lui, a nome di tutta Agna, il bentornato a casa. Facciamo nostro il suo invito a limitare al massimo le uscite per contrastare meglio i contagi. Graziano mi ha raccomandato di invitare tutti i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni pensando alla propria e alla altrui salute, con spostamenti solo se strettamente necessari» .

