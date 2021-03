Una spesa dalla Parte delle Donne è il nome scelto da Pam Panorama per l'iniziativa a sostegno del Dipartimento Salute Donna e Bambino dell'Università degli Studi di Padova. Acquistando fino al 10 marzo i prodotti della linea a marchio Bio Pam Panorama nei punti vendita Pam, Panorama, Pam local, Pam city e sul canale e-commerce della storica Insegna Pam a Casa, il 5% del valore dei prodotti acquistati, fino ad un massimo di 10mila euro, sarà devoluto alla Fondazione Salus Pueri che dal 1992 sostiene i progetti del Dipartimento Salute Donna e Bambino. Il Dipartimento Salute Donna e Bambino dell'Università degli Studi di Padova è una realtà nazionale e internazionale impegnata da anni nelle attività di cura, divulgazione e ricerca atte a garantire le migliori terapie a donne e bambini. «Siamo orgogliosi di questa iniziativa che rispecchia i valori della nostra insegna in tema di solidarietà afferma Dominga Fragassi, responsabile corporate marketing Pam Panorama Essere presenti nel territorio a noi prossimo, contribuire a costruire comunità fondate sul sostegno reciproco è il nostro impegno più importante verso i territori in cui operiamo e non solo». «Pam Panorama da diversi anni è a fianco della Fondazione Salus Pueri nel sostenere differenti progetti a favore del Dipartimento Sdb. Una sinergia che ha permesso di concretizzare azioni e attività mirate al miglioramento dell'assistenza e alla divulgazione delle conoscenze sottolinea il professor Giorgio Perilongo, vicepresidente della Fondazione Salus Pueri e direttore del Dipartimento se il coraggio di un'azienda si valuta anche dalla forza con cui essa contribuisce ad affrontare le sfide sociali che ci circondano, Pam dimostra di essere un'eccellenza anche in quest'ambito». In questi anni genitori, medici, professionisti, imprenditori, rappresentanti del mondo finanziario ed economico, si sono uniti alla Fondazione condividendo l'idea che la salute del bambino e della bambina di oggi, ossia dell'uomo e della donna del domani, sia la garanzia più solida per dare un futuro certo e sereno alla nostra società. Per maggiori informazioni sull'iniziativa, visitare il sito www.pampanorama.it

