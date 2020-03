LA SPERANZA

VIGODARZERE «Siete nelle menti dei vostri insegnanti: questa sarà una lontananza solo apparente. Ritornerete prestissimo a colorare le nostre aule con le vostre voci allegre». Diletta Di Giovine, 38 anni, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Vigodarzere, all'indomani della notizia di un'altra settimana di chiusura delle scuole, ha scritto una lettera ai suoi alunni e studenti per far sentire loro la vicinanza degli insegnanti.

«Carissime alunne e carissimi alunni, studentesse e studenti, ancora per una settimana le circostanze vi terranno lontani dalla nostra bella scuola. Sarà però una lontananza soltanto fisica, apparente - scrive la dirigente -. Voi tutti siete nelle menti dei vostri affezionati insegnanti, che vi sono vicini, e che insieme a voi attraversano questo momento un po' difficile, sicuramente inaspettato, ma che non vi troverà impreparati. Nel nostro mondo interconnesso, a volte, ci troviamo ad affrontare delle sfide che attraversano i confini delle nazioni e dei continenti, e che ci raggiungono nella tranquillità delle nostre vite. Una di queste sfide è adesso qui. Noi tutti però siamo fortunati, e avete il giusto rimedio al problema che si è presentato; questo mi sento di dirlo con certezza. E vi spiego anche perché». Diletta di Giovine è arrivata sei mesi a ricoprire la dirigenza della scuola di Vigodarzere e proviene da Foggia, in Puglia. E proprio il legame con la sua terra, così diversa dalla realtà in cui ora vive e lavora, è lo spunto di una riflessione che ha voluto condividere con i sui alunni e studenti.

«Io non sono di qui. Sono arrivata circa sei mesi fa dalla Puglia; in questo, seppur breve, lasso di tempo, ho potuto scoprire quanto forte e viva sia questa grande comunità del Veneto. In questa regione ho visto un invincibile senso di appartenenza e comunità che lega le persone le une alle altre (vi basti pensare che Padova è la capitale europea del volontariato). Da queste parti le difficoltà si affrontano con la profonda convinzione che restando uniti si superano tutte le tempeste. Quella di questi giorni è soltanto un'occasione che ci consentirà di fare squadra, guardando al futuro con fiducia e ottimismo. Ritornerete prestissimo a colorare le nostre aule con le vostre voci allegre. Nel frattempo resteremo sempre in contatto e studiate e seguite i consigli e le indicazioni dei vostri affezionati insegnanti. Un abbraccio dalla preside».

Lorena Levorato

