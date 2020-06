LA SPERANZA

NOVENTA Capannelli improvvisati ma distanziati per scambiarsi gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Zanardi, residenti che nei bar commentano, ansiosi di riabbracciare il campione. Si presentava così ieri il cuore di Noventa Padovana poco prima di pranzo. Sembra quasi che la gente abbia creato un lungo filo virtuale che possa raggiungere il concittadino nel letto d'ospedale per trasmettergli tutta l'energia positiva di cui necessita. Anche in chiesa il protagonista del giorno è stato lui, l'uomo che ha vinto due Olimpiadi, ma che ora rischia la vita. «Preghiamo anche per un nostro caro e famoso concittadino vittima di un grave incidente stradale. A lui vada la nostra benedizione e il nostro pensiero, affinchè possa guarire».

VICINANZA SPIRITUALE

Il dramma che sta vivendo Alex Zanardi e il dolore che stanno provando in questo momento sua moglie e il figlio, sono entrati ieri anche nelle parrocchie di Noventa e Noventana dove si sono celebrate le tradizionali funzioni religiose della domenica. Molti dei fedeli che ieri hanno partecipato alle celebrazioni si sono voluti stringere in preghiera anche per aiutare spiritualmente il campione di Formula Uno in questo difficile momento. Fuori dalla parrocchia Santi Pietro e Paolo di via Roma ieri non si parlava d'altro. I residenti, dopo aver letto dai quotidiani gli ultimi aggiornamenti, hanno manifestato grande amore verso un campione che ha insegnato tanto in questi anni alla popolazione attraverso la propria esperienza personale. «Non meritava un'altra sofferenza di questa portata - ha detto un signore dopo la messa del mattino - non ho mai avuto la fortuna di stringere la mano a Zanardi, ma l'ho ascoltato parecchie volte nel corso di manifestazioni pubbliche. Tuttidovremo avere la forza di credere in un futuro migliore ogni volta che ci sentiamo su un binario all'apparenza senza uscita».

ESEMPLARE

Un giovane ha confidato: «E' più facile essere compatiti e arrendersi che provare ad alzare la testa, il nostro Zanardi dovrebbe essere studiato all'università, dovrebbe essere invitato nei dibattiti giovanili, tanti lo definiscono un miracolato, personalmente lo identifico come un uomo che ha avuto il coraggio di osare e valorizzare ciò che gli era rimasto, dimenticando invece ciò che quel maledetto incidente in auto gli aveva portato via per sempre». Le luci della ribalta, dopo anni di anonimato sono dunque tornate a strizzare l'occhiolino al piccolo territorio di Noventa Padovana. Un residente ieri ha riferito: «Quando vedevo in giro per il paese le telecamere dei giornalisti che cercavano di scavare per raccogliere spunti sull'omicidio di Isabella Noventa, un po' mi vergognavo e non riuscivo a capire come mai un evento così tragico richiamasse così tanta folla di cronisti, ma anche di curiosi. Oggi, dopo quattro anni abbondanti, siamo tornati sotto la lente d'ingrandimento dei media per Zanardi. Mi auguro che questa volta il finale sia a lieto fine e che quanto prima il nostro valoroso concittadino possa tornare nel paese di Noventa che con tanto amore da quindici anni a questa parte l'ha adottato e lo ama».

Ieri nel frattempo in via De Gasperi dove sorge la splendida villa del campione il sole cocente ha scoraggiato la presenza di possibili curiosi. Un silenzio surreale ha fatto da cornice alla semicurva della strada che ospita la dimora di Alex. Le persiane di casa sono chiuse. In giardino ci sono un paio di rastrelli utilizzati forse nei giorni scorsi per tenere pulito il prato. Noventa sogna che quella immensa villa ora sigillata, possa a breve riaprire le finestre e festeggiare il rientro del padrone di casa. «Un uomo buono, un generoso, un valore aggiunto per la nostra Noventa - ha concluso una cittadina di via De Gasperi - tifiamo tutti per lui e siamo pronti ad accoglierlo il prima possibile come un eroe che ancora una volta ha mostrato il pollice verso allo spettro della morte».

Cesare Arcolini

