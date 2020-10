LA SITUAZIONE

PADOVA «Il commercio ha bisogno di vivere» dice il Soprintendente Fabrizio Magani. Colui che per salvare i bar delle piazze ha derogato dall'accordo preso sui plateatici nel maggio scorso consentendo l'allargamento. «Non c'è nessun attegiamento preclusivo» prosegue l'ispettore di zona Edi Pezzetta.

Però sta di fatto che l'iniziativa del Comune di aggiungere plateatico ai locali che se non hanno i tavolini fuori devono chiudere alle 21, ai funzionari del ministero ha fatto rizzare le orecchie. L'idea di trovare spazi, sopratutto in centro storico, per piazzare plateatici senza regolamentazione non può piacere. Dunque bisogna lavorare con buon senso, come direbbe Giordani, per non trasformare la città in un immenso bar all'aperto.

«Accogliamo favorevolmente l'iniziativa di prolungare fino al 31 dicembre l'allarganento dei plateatici nelle piazze continua Magani - era un punto del nostro accordo - Ciò non toglie che ogni tanto si debba fare un tagliando fra di noi, tanto più alla luce degli ultimi provvedimenti. Per questo ci vedremo il 29 ottobre alle 16 con il sindaco, l'assessore e i tecnici comunali».

L'ESTENSIONE

Non è solo questione di fasce di rispetto ma c'è dell'altro. «L'estensione dei plateatici potrebbe indurre un maggiore ammassamento con conseguente bisogno di più illuminazione. Sulla prima conseguenza non abbiamo diritto di intervento, sulla seconda però osserviamo che potrebbe indurre ad un problema anche per quanto riguarda l'integrità dei beni monumentali».

L'EX FORO BOARIO

Sulle altre esperienze in corso, interviene Edi Pezzetta. «Ombrelloni e divani sul Rabin non saranno consentiti. Lo abbiamo scritto in innumerevoli comunicazioni dal 2010 ad oggi».

La Soprintendenza ha inoltre ricevuto una lettera di precisazione da parte delle società insediate che ammette si trattasse solo di un esperimento temporaneo. «Di sicuro un insediamento costituirebbe una violazione» chiosa Pezzetta.

BOSCHETTI

«Sul ristorante nella terrazza di una delle palazzine dell'ex Boschetti non possiamo ancora pronunciarci - continua Magani - quando gli investitori proporranno il piano valuteremo. Ma prima dovremo ricevere gli estremi della convenzione per il parere sul passaggio dal pubblico al privato a cui serve la nostra autorizzazione. Ancora non li abbiamo visti».

«Solo quando sapremo che cosa diventa precisamente quell'area potremo stabilire se ci sono impieghi compatibili con il bene. Per ora la cosa è sotto osservazione e sarà valutata quando è ora». Insomma nessuna certezza.

GIARDINI ARENA

Un altro punto di domanda da sciogliere nella riunione sarà quello della gestione di spazi particolarmente delicati. «Ai Giardini Arena la situazione è degenerata» sostiene Pezzetta. Nel senso che il plateatico si sarebbe allargato senza tenere conto dell'equilibrio del luogo. «Non possiamo pensare che il busto di Levi Civita» sindaco e senatore padovano «dialoghi amabilmente con chi prende lo spritz».

Ma forse tutto questo fra qualche settimana non avrà più senso. «Natale in lockdown come dice Crisanti? Non ce lo possiamo permettere» ha detto ieri il presidente Ascom, Bertin.

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA