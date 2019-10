CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SOLUZIONEPADOVA Non le vedremo più così, monumenti del degrado nel cuore dell'area più preziosa della città. Le palazzine di piazzale Boschetti saranno riportate al loro originario splendore di primo Novecento e l'orribile parcheggio odierno trasformato in un parco. Ormai non c'è più nessuno ostacolo dopo l'incontro di ieri fra l'assessore Andrea Colasio, il progettista Lorenzo Attolico e il Sovrintendente Vincenzo Tinè affiancato dall'ispettore di zona Edi Pezzetta.La Sovrintendenza rispetto al progetto complessivo presentato il 15...