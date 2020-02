LA SOLIDARIETÁ

ALBIGNASEGO «La migliore preghiera è il fare. Stasera abbiamo fatto». Con questa frase si è chiusa la lunga fiaccolata che ieri sera ha percorso le strade di San Lorenzo con trecento persone accorse a manifestare la propria solidarietà a don Marino Ruggero, dimissionario dal 2 gennaio perché sotto giudizio del tribunale ecclesiastico per un presunto scandalo legato a frequentazioni femminili non conformi al celibato.

«Questa non è una protesta né un attacco verso nessuno, ma una semplice manifestazione solo e soltanto per lui, per dimostrare al nostro parroco l'affetto che ci lega alla sua figura - spiega Luciana Zavatti, una delle parrocchiane che fin da subito ha difeso il sacerdote - Se ha avuto comportamenti sbagliati, cosa che nessuno qui ha mai creduto, lo giudicherà chi di dovere. Noi stiamo solo sostenendo una persona che umanamente ha fatto moltissimo per la nostra comunità». La fiaccolata è silenziosa, ma i bisbiglii si fanno sempre più fitti. Tra i più desiderosi di parlare, di dire la loro, ci sono i bambini che per tutti i due chilometri percorsi sono stati in testa alla processione. «Non è giusto che lo abbiano mandato via! Don Marino faceva tante cose belle per noi, veniva a trovarci a catechismo, mangiavamo la pizza tutti insieme al patronato, tutte cose che prima non avevamo mai fatto» spiegano. Le opinioni ascoltate tra le mura domestiche di certo saranno state assorbite, ma lo slancio che mettono nel difendere il don con parole semplicissime ma senza filtri va dritto al punto. «Ma quali donne! Qui il problema sono i soldi, il male del mondo intero! - sbotta una parrocchiana che inizialmente non vuole dire altro, ma poi è un fiume in piena - Se don Marino non avesse messo il naso nei tramacci che per anni hanno impoverito la parrocchia avrebbe potuto avere tutte le donne del mondo e chi lo discredita lo avrebbe lasciato in pace». Un sentore piuttosto comune, che nelle ultime settimane ha visto il paese spaccarsi in due, tra presunti accusatori (che mai si sono però apertamente fatti avanti) e i numerosi difensori del don, che proprio contro i primi puntano il dito. Puntuale alle 19 il corteo umano è partito dal piazzale della parrocchia in via XVI Marzo sotto la scorta dei carabinieri e della polizia locale che hanno provveduto a limitare il traffico. Percorsa via Padova è arrivata la svolta in via Verona seguita da ritorno su via Roncon per poi ripercorrere via XVI Marzo, via Sant'Andrea, vicolo Tagliamento e via Milano prima di tornare al punto di partenza.

Un lungo serpentone silenzioso, i volti illuminati dalle candele, che oltre ai parrocchiani di San Lorenzo ha visto partecipare anche alcuni membri delle comunità dove il parroco cinquantaquattrenne ha prestato servizio in passato. In particolare un pullman è arrivato dalla parrocchia di Laverda Mure nel comune di Lusiana nel Vicentino, dove Ruggero è stato parroco per dieci anni prima di trasferirsi ad Albignasego. Don siamo con te recitava lo striscione che gli adolescenti del gruppo hanno portato per l'intero percorso: «Ha fatto per noi quello che nessuno aveva fatto prima. Ci ha uniti, ha richiamato ragazzi da tutti i piccolissimi paesi del circondario dove è difficile trovarsi. Era una persona che ha saputo essere al passo con i tempi e la tecnologia, gli mandavi un messaggino e lui c'era sempre. Chi ne parla male non sa quel che dice» racconta un gruppetto di sedicenni. «Basta polemiche. Tanti, troppi hanno sbagliato in questa faccenda. Tutti quanti dobbiamo fare mea culpa, troppe cattiverie sono state dette sull'onda dell'arrabbiatura, dello sconforto - racconta Ruggero, che con don Marino ha in comune quello che per il primo è il nome di battesimo e per il secondo il cognome - Io sono stato lontano dalla Chiesa per oltre vent'anni poi, per caso, sono capitato qui al bar dopo il suo arrivo. Ero con amici e non pensavo certo di riavvicinarmi a quel mondo. É arrivato un uomo, è andato dietro al bancone e ci ha servito versandosi un bicchiere di vino. Siamo rimasti a ridere e scherzare per mezz'ora. Solo dopo ho capito chi era e mi sono commosso pensando che un prete poteva davvero essere anche una persona come tutti noi». Nel piazzale i parrocchiani si sono disposti a forma di cuore recitando il Padre nostro. «Don Marino! Siamo qui per te» hanno intonato come se lui fosse tra loro, come potesse sentirli. «Dalla Curia hanno eretto un muro, ma noi sapremo farci ascoltare. Eccome» promettono.

Serena De Salvador

