LA SOLIDARIETÀ

A Piove di Sacco la Protezione Civile sta provvedendo alla distribuzione delle mascherine inviate dalla Regione Veneto: per ogni persona di ogni nucleo familiare ne viene consegnata una. «Per accelerare il lavoro di imbustamento e di consegna dei dispositivi di protezione, oltre alla Giunta comunale si sono messi a disposizione anche i consiglieri comunali di minoranza, tutti insieme per il bene e la salute della nostra comunità, sottolinea il sindaco Davide Gianella. Il messaggio che vorremmo trasmettere come Città di Piove è che solo uniti si puó vincere, facendo tutti la propria parte con responsabilità, aggiunge Gianella, mentre Luca Bianchi, consigliere di minoranza e il più giovane del parlamentino locale, sottolinea: il periodo richiede unione e collaborazione, al di là delle diverse idee politiche. Sono stato contento di aver potuto dare il mio contributo e ringrazio tutta la macchina della Protezione Civile per il lavoro che ogni giorno svolge. Nel Conselvano spicca l'iniziativa del Comune di Tribano: Di mascherine ne sono arrivate 1050 per la cittadinanza e 150 per i dipendenti dell' ente, spiega il sindaco Massimo Cavazzana. A queste aggiungiamo le circa 400 che ogni giorno, grazie alla disponibilità di un nostro imprenditore, stiamo realizzando con l'aiuto concreto anche delle mamme che si trovano presso la Casa del Buon Samaritano di Olmo, donne che si sono messe a disposizione per dare una mano a confezionare le mascherine made in Tribano. Anche nel comune del Conselvano la consegna delle mascherine viene fatta direttamente a casa. In caso di assenza dei proprietari vengono comunque recapitate nella cassetta della posta . Aggiunge il primo cittadino: E' sempre possibile fare richiesta attraverso il nostro ufficio URP. al numero 0495342006 dalle 9 alle 13.

Gli imprenditori tessili della Bassa fanno quadrato e producono 12mila mascherine da distribuire a 6 comuni dell'Estense e del Montagnanese. A mobilitarsi sono state quattro aziende. Ieri i 12mila pezzi sono stati recapitati ai sindaci di Este, Montagnana, Borgo Veneto, Lozzo Atestino, Merlara e Casale di Scodosia e nei prossimi giorni raggiungeranno le case dei cittadini insieme ai dispositivi inviati dalla regione. Agli amministratori è stata regalata una mascherina tricolore.

M.E.P. e N.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA