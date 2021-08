Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SOFFERENZALIMENA «Chiediamo solo rispetto, vogliamo restare nel nostro dolore, in silenzio. C'è un'indagine in corso, noi possiamo solo aspettare, senza puntare il dito». Poche parole, con la voce carica d'angoscia e sofferenza, arrivano dalla famiglia Menin. Una supplica al rispetto di un dolore troppo grande per poter essere capito, ancor più per essere descritto. Specie a poche ore dal dramma che ha travolto papà Emanuele,...