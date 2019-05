LA SOCIETÁ PADOVA Fiera immobiliare cerca inquilini per l'ex sede Vodafone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SOCIETÁPADOVA Fiera immobiliare cerca inquilini per l'ex sede Vodafone in passaggio Saggin. La società partecipata che vede tra i suoi soci Comune, Provincia e Camera di commercio ha pubblicato un bando pubblico con scadenza il 20 maggio - con cui si invita ad avanzare una manifestazione d'interesse per le due unità immobiliari di sua proprietà all'interno della cittadella della Stanga un tempo occupate dalla multinazionale. Il contratto d'affitto sarà aperto il prossimo 1 gennaio e avrà la durata di 6 anni, eventualmente rinnovabili...