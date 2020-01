LA SITUAZIONE

STANGHELLA Angoscia, dolore e preoccupazione. Nella casa di via Statale, dopo la scomparsa di Samira e la fuga di Mohamed, si respira un clima davvero pesante. Malika, la mamma di Samira, temeva fin dall'inizio la possibilità che Mohamed si allontanasse. La sua più grande paura, però, era che lo facesse portando con sé la piccola. Per questo non aveva avvisato il genero del suo arrivo: voleva impedirne la scomparsa. Ora che questa è effettivamente avvenuta, Malika non ha più dubbi: se è successo qualcosa a Samira è stato per colpa del marito. Ne è convito anche Aziz, il fratello di Samira.

«Se è scappato è stato perché ha fatto del male a mia sorella. dice Aziz Provo un dolore enorme. Per mia sorella, che non è più qui con noi. Per mia madre, che di notte piange e continua a ripetere Samira, dove sei?. Per mia nipote, che è rimasta senza genitori. Abbiamo tantissima paura che possano portarcela via».

Aziz vive a Firenze, è il maggiore di tre fratelli, ma aveva un rapporto speciale con Samira. «Tre anni fa Samira aveva espresso il desiderio di tornare in visita in Marocco, anche per far conoscere la bambina a nostra madre racconta Mohamed non ce la voleva portare. Diceva che non se la sentiva di affrontare il viaggio in auto. Allora l'ho portata io, è stata una grandissima festa. Mia madre era così contenta di rivedere Samira dopo lunghi anni e di conoscere la sua nipotina. Se allora vivevamo un sogno, adesso siamo precipitati in un incubo».

La situazione per la famiglia di Samira, già di per sé drammatica, è aggravata in queste ore da due notizie sconfortanti. Da una parte Aziz ha perso il lavoro e il suo permesso di soggiorno è in scadenza, dall'altra nell'abitazione di via Statale è arrivata la notifica di sfratto. «Lavoravo in un negozio di cornici, a Firenze racconta Aziz Mi sono preso quattro giorni per portare a Stanghella mia mamma, ma sono diventati dieci perché non posso lasciarla sola. La mia titolare mi ha chiamato per dirmi di non prendermi il disturbo di tornare. E io senza un lavoro non ho modo di rinnovare il permesso di soggiorno, che scade il prossimo 18 gennaio. Cosa devo fare? Diventare un clandestino? Io non posso andarmene dall'Italia in questa situazione». Quanto allo sfratto, se ne sta interessando il Comune di Stanghella. Ma è un nuovo elemento che porta angoscia alla famiglia di Samira, che non si vuole allontanare dal paese fino a quando non verrà svelata la verità sulle sorti della 43enne, scomparsa da casa ormai da 75 giorni. «Quando siamo arrivati a Stanghella mia madre mi ha implorato di metterci a cercare Samira ovunque, non si dà pace. Ora che è qui, le sembra di essere più vicina a Samira», spiega commosso Aziz.

Dal canto sua Malika ribadisce: «Io ho lasciato tutto in Marocco per correre qui da mia nipote. Ma ora voglio mia figlia. Viva o morta, voglio rivederla. Voglio sapere cosa le è successo. Non dormo alla notte. Il non sapere il destino di mia figlia mi provoca un dolore insopportabile». Tra Malika e Mohamed non correva buon sangue. E del resto come avrebbe potuto essere altrimenti? Malika raccoglieva troppo spesso gli sfoghi di Samira. «Lui era geloso, ossessivo ricostruisce la madre della 43enne Non gli andava bene come si vestiva, non voleva che lavorasse. Addirittura la seguiva, voleva vedere dove lavorava, e soprattutto con chi era. Da quando sono arrivata, non gli ho mai chiesto se sia stato lui a fare del male a Samira. Non ne ho avuto il coraggio. Ma ora che se ne è andato, forse non ce n'è nemmeno bisogno».

Ca.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA