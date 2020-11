LA SITUAZIONE

PROVINCIA Tanti focolai, più o meno grandi, continuano a interessare le scuole della provincia. E il virus nincomincia a colpire anche le strutture di comunità, come le case famiglia frequentate dai disabili.

Il Covid-19 ha messo in ginocchio la scuola media Verdi di Legnaro. Quattro classi dell'istituto sono in isolamento a seguito di più casi di positività tra gli studenti: una prima, una seconda e due terze. Complessivamente sono un centinaio i ragazzi che dovranno stare a casa in attesa che i compagni positivi tornino in perfetta salute. A loro si aggiunge un professore sempre delle medie di Legnaro che è risultato positivo. La situazione è costantemente monitorata dal sindaco Vincenzo Danieletto. «Ho più contatti giornalieri con il dirigente scolastico - dice il primo cittadino - Ho anche ventilato l'ipotesi di chiudere la scuola per un certo periodo in vista di un miglioramento della tendenza, ma al momento mi è stato riferito che la situazione è sotto controllo».

LA MAPPA

Ancora difficoltà legate al Covid anche nelle scuole di Teolo. Dopo il caso della quarta classe della scuola primaria Montessori, finita giorni fa in quarantena per la presenza di due bambini risultati positivi al virus, si fermano altre due classi. Si tratta di una terza della scuola secondaria di primo grado Tito Livio di Bresseo e di una terza della stessa scuola primaria Montessori. I casi di positività sono stati resi noti al sindaco, Moreno Valdisolo, dalla dirigenza dell'Isituto comprensivo di Teolo. «Non conosco quali siano state le misure adottate dall'Unità sanitaria - ha detto il primo cittadino di Teolo - ma posso presumere che i 41 minori coinvolti siano sottoposti a regime di quarantena, esattamente come capitato per la prima classe coinvolta».

Un mini focolaio di Covid-19 ha colpito negli ultimi giorni anche la casa famiglia Il Glicine a Saonara, gestita da una cooperativa, che da anni si batte per aiutare persone fragili con problematiche psicofisiche. Positivi al Coronavirus sono risultati il presidente e il suo vice, ma anche tre dei dodici operatori. Ora si trovano tutti in isolamento per evitare che il virus possa contaminare altre persone. I dieci ospiti della casa famiglia sono tutti positivi. Nessuno degli infettati al momento ha necessitato delle cure del pronto soccorso, pur non mancando sintomi febbrili, ma la vicenda viene costantemente monitorata per scongiurare possibili peggioramenti.

A LImena, con un'ordinanza decisa in accordo con la dirigenza scolastica e la Prefettura, il sindaco Stefano Tonazzo ha disposto la chiusura di una classe elementare dove sono stati accertati due casi di positività, in attesa di indicazioni da parte dell'ufficio igiene del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss6. I 20 bambini staranno a casa da oggi e fino al 7 novembre. Intanto è già rientrata a scuola una classe quinta dopo la quarantena, e oggi sarà l'ultimo giorno di quarantena anche per una classe della scuola media. Un caso di positività anche all'elementare di Saccolongo con conseguente quarantena per tutta la classe. A Limena sono 55 i casi di cittadini positivi, tutti in isolamento fiduciario, dato comunicato a Tonazzo dal responsabile della Medicina di Gruppo. Sono 46, invece, i cittadini positivi nel vicino comune di Villafranca Padovana.

NELLA BASSA

Tra le tante classi che di giorno in giorno si aggiungono all'elenco di quelle costrette alla quarantena, da oggi figura anche una sezione della scuola materna Santa Maria del Carmine di Monselice. Questa volta a contrarre il virus è stata però un'insegnante. Per i piccoli alunni frequentanti la sua classe, tra i 3 e i 6 anni di età, si è così resa necessaria la quarantena, che dovranno osservare fino al prossimo 9 novembre.

Non c'è invece alcun positivo nella squadra di basket di Saonara. Il sindaco Walter Stefan in merito ai casi di positività riscontrati sul territorio ieri ha rettificato: «Confermando i casi di positività nelle scuole e nella squadra di calcio, erroneamente è stato inserito un tesserato della compagine di basket che di fatto non c'è. Quest'ultimo da quest'anno, infatti, sta allenando una squadra del comune di Padova dove tra l'altro giocano parecchi ragazzi di Saonara».

Cesare Arcolini

(Hanno collaborato Camilla Bovo, Lucio Piva, Barbara Turetta)

© RIPRODUZIONE RISERVATA