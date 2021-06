Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA «Visto l'andamento clinico degli ultimi pazienti, questa settimana l'obiettivo è arrivare a zero ricoveri Covid». Lo ha annunciato il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria di Padova, Giuseppe Dal Ben, ieri durante la conferenza stampa di aggiornamento sull'emergenza sanitaria. Oggi sono solo nove i positivi al Covid in cura in via Giustiniani: sette persone nel reparto di Malattie infettive e due...