LA SITUAZIONEPADOVA Via libera per vaccinare ai farmacisti abilitati: l'okay è arrivato al termine di una riunione con la Regione durante la quale è stato stabilito che useranno Johnson & Johnson monodose e Moderna in due somministrazioni (non avrà bisogno di essere diluito in quanto le siringhe arriveranno già pronte, con il quantitativo esatto di siero da inoculare).«Entro il 20 finalmente partiamo - anticipa Maurizio Giacomazzi,...