LA SITUAZIONE

PADOVA Una telefonata, poi un'altra e un'altra ancora. L'anziana nonna che ha bisogno di essere tranquillizzata, il ragazzo che chiede un consiglio, la coppia di genitori che alle tre di notte non sa cosa fare. E loro sono lì, pronti a dare risposte tecniche su farmaci e sintomi, ma spesso e volentieri pronti anche a fornire un fondamentale supporto psicologico. Dal venerdì sera al lunedì mattina, in un fine settimana, si contano oltre 2.500 richieste in 60 ore. Sono i numeri dell'attività delle guardie mediche: 26 in servizio di notte e altri 32 di giorno. Oltre ai medici in ospedale e ai dottori di famiglia in ambulatorio, anche loro giocano un ruolo fondamentale in tutta la provincia. A maggior ragione adesso, in piena pandemia.

IL CONTRIBUTO

«Mentre le curve dei tamponi eseguiti e dei ricoveri ospedalieri salgono, crescono anche le curve degli accessi al nostro servizio - racconta la dottoressa Mariateresa Gallea, guardia medica a Conselve e segretaria provinciale della Fimmg Continuità assistenziale - Con il prezioso contributo dei 13 coordinatori delle singole sedi, che ringraziamo per la collaborazione che in questi mesi sta trovando sempre maggiore forza, abbiamo raccolto i dati degli accessi di questo ultimo weekend. In totale le chiamate hanno superato quota 2.500. Le richieste per le quali è stato consigliato o direttamente attivato il Servizio di Emergenza e Urgenza sono poco più di 100. A queste 2.500 chiamate vanno aggiunte le visite domiciliari e quelle ambulatoriali svolte nelle sedi che hanno avuto la possibilità, con il sostegno dei direttori di distretto dell'area, di riaprire gli ambulatori con accesso programmato dopo triage telefonico».

CHI CHIAMA

«Gran parte di queste richieste sono comunque telefoniche e i quesiti ricorrenti riguardano l'emergenza Covid: dalla gestione di sintomi simil-influenzali, quali febbricola e tosse, a dubbi sulla necessità di eseguire tamponi rapidi in urgenza. Molte chiamate inoltre sono legate alla ricezione via sms da parte della popolazione di esiti positivi di tamponi molecolari eseguiti nei giorni precedenti, alle quali il medico di continuità assistenziale, primo riferimento in questi momenti, risponde emanando i provvedimenti di isolamento, eseguendo il tracciamento dei contatti stretti, ma soprattutto comunicando al paziente tutti quei comportamenti di prevenzione da attuare a casa nei giorni successivi e dei sintomi di allarme per riconoscere precocemente un aggravamento del quadro».

I TIMORI

Non mancano poi le telefonate che hanno il solo ma fondamentale ruolo di gestire il panico di una popolazione che chiede risposta ai dubbi più vari. «Un lavoro che si aggiunge - prosegue Gallea - all'abituale presa in carico di quelle situazioni di acuzie e di cronicità riacutizzate che nulla hanno a che vedere con la pandemia in atto e che necessitano di una gestione non differibile e, ancor più oggi, nel territorio. Sono situazioni che per il presente sovraccarico ospedaliero si trovano con controlli periodici rinviati e che rischiano, in assenza di un attento monitoraggio, di trovarsi improvvisamente in una fase di complicanza avanzata. In modo analogo, capita che siano i pazienti stessi, per paura, spesso a rifiutare il ricovero in ambiente ospedaliero, anche quando necessario, e la gestione soprattutto degli aspetti comunicativi in queste situazioni richiede tempo e dedizione. Infine non possiamo non ricordare la gestione nel territorio dei pazienti in cure palliative che durante la notte e nei weekend sono totalmente in carico ai servizi di continuità assistenziale, così come le case di riposo».

Gabriele Pipia

