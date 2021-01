LA SITUAZIONE

PADOVA Un altro carico è arrivato, la campagna vaccinale prosegue senza sosta e ora scatta il conto alla rovescia per i primi padovani che tra quattro giorni potranno sottoporsi al richiamo e ritenersi immunizzati. Ieri mattina al policlinico di via Giustiniani sono arrivate oltre 10 mila nuove dosi di vaccino Pfizer: 1.753 restano all'Azienda ospedaliera, 152 sono per lo Iov e 8.643 sono destinate all'Ulss per poi essere portate anche nelle case di riposo.

Considerando il personale sanitario e gli anziani ospiti delle Rsa, l'obiettivo è vaccinare entro la fine del mese 25 mila persone in tutta la provincia di Padova. Da febbraio scatterà poi la campagna di massa e a tal proposito il dg della sanità veneta Luciano Flor dà un'importante conferma: «Oltre alle vaccinazioni sugli over 80 scatteranno parallelamente anche quelle sul personale di pubblico servizio». Alcuni esempi? Dentisti, farmacisti, forze dell'ordine, personale scolastico e addetti al trasporto pubblico.

L'ORGANIZZAZIONE

Nei giorni scorsi l'Azienda ospedaliera di Padova e i presidi ospedalieri dell'Ulss hanno ricevuto la visita dei carabinieri del Nas, impegnati in tutta Italia per verificare l'organizzazione della campagna vaccinale. Non sono state riscontrate irregolarità. «Della nuova tranche appena arrivata terremo una parte destinandola ai richiami del vaccino - spiega il dg dell'Azienda ospedaliera, Daniele Donato - I primi vaccini sono stati il 27 dicembre e quindi già questa domenica, dopo 21 giorni, potranno essere somministrate le seconde dosi a quelle stesse persone. Ho già chiesto alla Regione un ulteriore incremento delle dosi che ci spettano perché abbiamo avuto piena adesione e inoltre intendiamo coinvolgere anche specializzandi e dottorandi. Poi attendiamo che arrivino anche le prime dosi del vaccino Moderna».

L'Ulss Euganea è sulla stessa linea: «Da domenica sarà possibile somministrare la dose di richiamo ai sanitari che hanno ricevuto il vaccino in occasione del V-Day del 27 dicembre secondo criterio di priorità anagrafica ed esposizione al rischio. Quando arriveranno le nuove forniture dalle aziende farmaceutiche autorizzate la campagna di vaccinazione potrà entrare nel vivo con il coinvolgimento della popolazione».

IL CALENDARIO

Il piano procede spedito anche nelle residenze per anziani. Terminato sabato il primo giro di vaccini, ora è già scattata la seconda fase che coinvolge 20 strutture: entro domenica le 37 case di riposo della provincia di Padova saranno tutte coperte. Il protocollo prevede l'arrivo della task force dell'Ulss che somministra il vaccino al personale delle case di riposo, istruendo poi adeguatamente gli stessi infermieri delle Rsa. Spetta poi a quest'ultimi vaccinare gli anziani.

Oggi sono interessate Ira di Selvazzano, Don Orione di Trebaseleghe, Botton di Carmignano, Borgo Padova di Cittadella, Camerini di Piazzola e Beggiato di Conselve. Domani sarà la volta di due strutture in cui nei mesi scorsi si erano registrati preoccupanti focolai: il Parco del Sole di Padova e Borgo Bassano di Cittadella (16 morti). Con loro anche Casa Breda a Padova e Casa Maran a Villafranca. La prossima settimana scatteranno i richiami per chi ha già ricevuto la prima dose.

LE TESTIMONIANZE

Emozione e sollievo ieri, invece, alla clinica padovana Villa Maria di via delle Melette. «Quattro postazioni e un lavoro certosino nei giorni precedenti di organizzazione - spiegano con soddisfazione i vertici della struttura di cura - hanno consentito in poche ore di vaccinare 150 operatori sanitari, tra medici, infermieri, fisioterapisti, tecnici radiologi, biologi e oss». «Abbiamo avuto un'ottima adesione, tutti si sono dimostrati consapevoli dell'importanza di questa pratica» spiega la direttrice sanitaria Gemma D'Ettore. Sorride anche l'amministratore delegato del gruppo, Vincenzo Papes: «Abbiamo voluto essere pionieri della vaccinazione tra le strutture private accreditate».

Gabriele Pipia

