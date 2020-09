LA SITUAZIONE

PADOVA Tecnicamente, per gli esperti del Dipartimento di Prevenzione, si chiama contact tracking. È l'attività di tracciamento di tutti i contatti avuti da una persona positiva al Covid nei giorni precedenti alla comparsa dei sintomi. Se la persona in questione è una figura pubblica che nell'ultima settimana ha girato il Veneto in lungo e in largo, da Marano Vicentino a San Donà di Piave passando per Padova e Castelfranco, il lavoro si fa decisamente più arduo. La squadra dell'Ulss 6 Euganea diretta dalla dottoressa Lorena Gottardello ha individuato circa 40 persone che nell'ultima settimana sono state a stretto contatto con Arturo Lorenzoni, il candidato governatore del centrosinistra risultato positivo al Covid venerdì mattina. Venti vivono in provincia di Padova, un'altra ventina nel resto del Veneto. A farsi il tampone tra ieri e oggi, però, sono state un centinaio di persone a Padova e circa 500 in tutta la regione. Oltre all'ex vicesindaco rimarranno in isolamento domiciliare la moglie e un figlio (entrambi negativi), il candidato Marco Carrai e, probabilmente, alcuni stretti collaboratori.

IL PROFESSORE

«Ho ancora qualche linea di febbre ma sto bene. Le persone che ho visto negli ultimi giorni sono state avvertite e stanno procedendo a farsi il test - racconta Lorenzoni -. Vorrei ringraziare tutti gli operatori sanitari che stanno facendo un lavoro eccellente, senza di loro saremmo persi. Mancano pochissimi giorni alle elezioni e il mio impegno continuerà. Sono pronto ad un confronto e non mi arrendo». Poco dopo, su Facebook, critica duramente la manifestazione negazionista di Roma: «Non scherziamo su queste cose, io lo sto vivendo sulla mia pelle! La manifestazione NoMask è una pagliacciata dalla quale tutti devono prendere le distanze. Protezione e cautela: solo così sconfiggeremo questo virus».

L'AZIENDA SANITARIA

Ieri l'Ulss 6 ha diffuso una nota ufficiale per fare il punto della situazione: «Il professore è stato contattato e, con la sua collaborazione, sono stati tracciati, seguendo stringentemente le indicazione contenute nelle circolari regionali, tutti i percorsi da lui seguiti a partire dal 1 settembre (le 48 ore precedenti la comparsa dei primi sintomi). Il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 sta ricostruendo la mappa dei contatti stretti del professore e ha informato tutte le Ulss il cui territorio di competenza Arturo Lorenzoni risulta aver frequentato negli ultimi giorni: Treviso, Venezia, Vicenza, Pedemontana, Veneto Orientale. Per quanto riguarda il territorio provinciale padovano di sua pertinenza, l'Ulss 6 ha già iniziato a contattare i contatti stretti del professore per sottoporli a tampone».

La dottoressa Gottardello poi fornisce altri dettagli: «Il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea ha individuato una ventina di contatti stretti del professore in Ulss 6 e indicativamente altrettanti nelle altre Ulss venete. Stiamo lavorando a spron battuto, grazie a tutti». Per contatti stretti si intendono persone che vivono con un soggetto positivo, contatti diretti come strette di mano, colloqui di almeno un quarto d'ora sono i due metri di distanza, contatti in ambienti chiusi senza mascherine, viaggi senza posti di distanza.

GLI EVENTI

Annullati, intanto, molti eventi politici a Padova e non solo. Ieri sera Lorenzoni avrebbe dovuto incontrare la vicepresidente dell'Emilia Romagna Elly Schlein e i candidati del Veneto che Vogliamo: niente da fare. Stesso incontro per altre iniziative polesane in programma oggi tra Occhiobello, Fratte, Rovigo e Lendinara. Il Pd ha chiesto di limitare le iniziative pubbliche e ieri il giovane candidato Pietro Bean ha annullato un incontro a Selvazzano. Lorenzoni, però, vuole ripartire: «Se fate gli incontri in presenza - continua a ripetere ai suoi - io mi collegherò virtualmente e sarò con voi».

Gabriele Pipia

