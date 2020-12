LA SITUAZIONE

PADOVA Sono aumentate del 50% le salme che, ogni giorno, vengono cremate nel forno del cimitero Maggiore e il Comune è costretto a raddoppiare i turni di lavoro. Anche se le immagini dei camion militari in arrivo da Bergamo, fortunatamente, per il momento, rimangono solo un brutto ricordo, aumenta la pressione sul crematorio padovano. «Purtroppo la situazione è proprio questa ha confermato ieri mattina l'assessore ai Servizi cimiteriali Francesca Benciolini Fino a poche settimane fa, mediamente, ogni giorno venivano cremati 22 feretri, oggi siamo arrivati a 33. Questo significa un incremento del 50%».

Un incremento che, chiaramente, ha comportato un aumento dei volumi di lavoro per il personale di Aps holding che si occupa delle cremazioni. «Non siamo ancora arrivati ai ritmi della scorsa primavera, quando il crematorio funzionava 24 ore su 24 ed è arrivato a 45 cremazioni al giorno ha detto ancora Benciolini In tutti i casi, abbiamo dovuto raddoppiare i turni di lavoro che, dalle 8 ore giornaliere sono passati a 16, ovvero dalle 6 del mattino alle 22».

«Bisogna tenere conto che, attualmente, noi gestiamo gli arrivi da Padova e provincia ha continuato stiamo anche supportando l'Alto vicentino perché hanno avuto un problema con il loro forno crematorio». «Non c'è ombra di dubbio che a determinare l'aumento dei carichi di lavoro sia l'aiuto che stiamo dando anche ad altri territori ha spiegato, ancora, l'esponente della lista Lorenzoni La cosa importante da sottolineare, però, è che non abbiamo alcun problema di tipo logistico. Grazie all'incremento delle celle mortuarie presenti nell'area del crematorio siamo passati da 118 a 178 posti disponibili. Questo ci da una certa tranquillità, perché a disposizione ci sono anche i 30 posti della sala mortuaria del cimitero Maggiore».

«In questo modo possiamo andare incontro anche alle esigenze dell'ospedale che, in questo momento ha concluso l'assessore ha la necessità di separare i defunti Covid da quelli non Covid. Una circostanza che sta creando più di qualche problema logistico. Dal nostro punto di vista, siamo abbastanza tranquilli. Grazie al doppio turno, possiamo andare avanti con questi ritmi ancora per mesi». Un supporto operativo viene dato anche alle case di riposo che operano sul territorio.

A.R.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA