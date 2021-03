LA SITUAZIONE

PADOVA Sono 12.200 i padovani che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca. I due lotti incriminati sono serviti per insegnanti e personale scolastico, docenti del Bo, forze dell'ordine. Ieri sembrava che la fiducia fosse tornata dopo il cambio della prima partita sospetta. Alla Croce Rossa erano già state vaccinate 244 persone dell'Ateneo prima di mezzogiorno. Alla Questura una trentina di Vigili. All'ospedale vecchio di Monselice 40 professori su 113 prenotati. E APpena domenica scorsa mille maestre erano in fila nel parcheggio della fiera. Mentre venerdì e sabato 1.700 fra docenti e amministrativi del Bo si erano presentati per la loro profilassi. Poi lo stop. Colpa del lotto ABV5811.

La settimana scorsa invece è stata colpa del lotto ABV2856 con cui erano state vaccinate 7.453 persone: 3.300 all'università altre 1400 per insegnanti e personale scolastico vaccinato in fiera. Il resto, 3.053 dosi erano andate alle forze dell'ordine.

LA CAMPAGNA

Ora le prenotazioni sul web sono bloccate e gli insegnanti prenotati nei prossimi giorni verranno informati via email o Sms che le somministrazioni sono sospese. Al Dipartimento di Prevenzione non risultano casi di eventi avversi. La campagna proseguirà regolarmente oggi per gli anziani con Pfizer e Moderna, e le altre categorie come i vulnerabili che non prevedono Astrazeneca.

C'è un modo per esorcizzare la paura? Giampietro Rupolo presidente della Croce Rossa ne propone uno: «Ci sono molte più probabilità di finire in rianimazione per il Covid che non avere una reazione avversa al vaccino». Le prime riguardano il 4 per cento della popolazione, la seconda 17 casi di trombosi su 17 milioni di vaccinati secondo uno studio di Oxford.

DUE TESTIMONI

Il professor Cosimo Proto, giovane docente di tecnologia di laboratorio al Severi che proprio domenica ha preso l'ultimo lotto incriminato, non molla. «Sono a casa con la febbre a 38, mi è venuto qualche ora dopo ma sto migliorando. Io sono un vaccinista convinto, bisogna fidarsi. Del resto se leggiamo quello che c'è scritto degli effetti collaterali della tachipirina... E dico di più: ho il richiamo il 7 giugno e ci andrò». Anche Sara Thiene che ha fatto la profilassi domenica insiste sul punto. «Ho un po' di febbre ma va bene. È normale che ci sia stato un blocco precauzionale, certo che così si rallenterà tutto. Farò la seconda dose anche se vorrei capire quando svilupperò gli anticorpi per sapere se ci sarà la seconda dose».

LA SCIENZA MEDICA

Il professor Stefano Merigliano, preside della Scuola di Medicina. «Capisco la precauzione sta sempre bene. Ma parliamo di emergenze o casi gravi. Quanti ne arrivano in pronto soccorso in un giorno in Italia? Voglio dire che se c'è un incidente non si fermano tutte le auto che circolano, quindi dobbiamo accettare il coefficiente di rischio e comprendere che anche usare l'aspirina può portare a una emorragia cerebrale o a un'ulcera perforata. Dunque come si giudica se un vaccino è sicuro? Gli studi e le prove fatte durante la sperimentazione su un campione di 50-60mila persone chiariscono già se c'è una maggiore incidenza di episodi, trombosi o infarti. Comunque in Italia 6milioni e 700mila dosi, 3 trombosi e 3 morti di cui due sono risultate estranee».

L'EMERGENZA

Intanto il virus non si ferma. E se gli arrivi in pronto soccorso per sospetto covid rimangono stabilmente sui 40 al giorno con il 30 per cento che abbisogna di ricovero, è il turn-over nei reparti a soffrire. Arrivano più pazienti con problematiche delicate che hanno bisogno di terapie intensive dove l'età media si è abbassata a 62 anni. Di conseguenza bisogna trovare più spazio per gli altri. Ecco perché il 10. piano del monoblocco per stasera sarà pronto a ospitare altri 15 pazienti Covid. Stiamo arrivando ai numeri di fine anno.

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

