LA SITUAZIONE

PADOVA Sonnacchiosi, con un occhio aperto e uno chiuso, i gatti randagi che bazzicano le rive del Piovego sono forse gli unici a essere contenti dell'erba alta. Si nascondono tra gli arbusti, completamente invisibili agli occhi dei ciclisti e dei corridori che fanno attività fisica lungo gli argini. Ma sono diverse le zone di Padova che avrebbero già di nuovo bisogno di un intervento. «Giusto oggi (ieri, ndr) presenterò una segnalazione all'assessore al Verde, Chiara Gallani, perché la situazione è diventata inaccettabile dice la consigliera comunale Vanda Pellizzari Sono settimane che raccolgo le voci dei miei concittadini e vado a verificare lo stato degli sfalci. Per esempio, di fronte alla scuola dell'infanzia Rossi in via Merlin il marciapiede è completamente inagibile, le mamme dovranno scendere sulla strada per arrivare alla scuola ed è pericoloso». Altri problemi sono segnalati al parco del Basso Isonzo, in via Caprera, in via Brusegana e su corso Boston, dove un tratto del guard rail è completamente ricoperto di arbusti.

L'ALLAGAMENTO

«Visto che abbiamo appena avuto modo di constatare i problemi di allagamento, faccio notare che il fossato di via Merlin dovrebbe servire da scolo e invece è invaso dalle piante, è praticamente una foresta» aggiunge Pellizzari. Altro punto dolente è il cavalcavia di fronte all'aeroporto Allegri dove alcuni residenti segnalano «arbusti alti quanto gli alberi». Discorso a parte meriterebbero i cimiteri. «Non è colpa dei padovani se piove e cresce l'erba, non possiamo attribuire a loro la responsabilità della buona tenuta dei cimiteri conclude Pellizzari Quello è compito dell'amministrazione. So che qualcosa è partito, anche dopo la mia segnalazione del disastro al Cimitero Maggiore».

Secondo i frequentatori del Portello, il problema non è tanto l'erba alta quanto la sporcizia che vi si nasconde. «Passo di qui molto spesso, vado a correre sull'argine racconta Nicola, un residente Diciamo che ho visto questa zona in condizioni peggiori anche se effettivamente l'erba è cresciuta parecchio. In alcuni tratti, dove il percorso si stringe è un po' fastidiosa ma il vero problema è l'inciviltà, la sporcizia. Anche se passano gli operai del Comune a tagliare l'erba non viene rimossa, resta lì». Passeggiando sul lungargine si vedono bottiglie di plastica, carte ma anche biciclette abbandonate, difficilmente visibili per la vegetazione che le ricopre quasi completamente.

LE BICICLETTE

«Una volta ricordo di aver visto gli operai sfalciare il verde e accatastare quattro o cinque biciclette che erano state per così dire inghiottite dall'erba continua Poi se si prosegue fino alla parte di argine che si affaccia su via Jacopo Corrado si vede che da quella parte, dove c'è la strada, è tutto perfettamente tagliato. Anche il parco Fistomba non ha problemi, ci saranno delle foglie a terra ma con il maltempo di domenica è perfettamente normale. Non so come funziona il piano degli sfalci, magari ci sarà un piano di priorità e forse è per questo che si vede l'erba tagliata a chiazze in giro».

Sotto sopra è parco Europa, invece, dove all'erba alta si alternano spiazzi di fango. «Doveva vedere a marzo o aprile come era ridotto questo posto, ora è quasi normale» sbotta una signora che riposa su una panchina. Tornando verso il centro ci si accorge di un addetto che, con un decespugliatore, elimina le erbacce dal marciapiede di via Ognissanti, proprio vicino alla scuola. L'uomo che si vorrebbe trovare in tantissimi punti diversi della città contemporaneamente. Ma l'ubiquità ancora non esiste.

Silvia Moranduzzo

