LA SITUAZIONE

PADOVA Si sono blindate vietando l'ingresso ai familiari o prevedendo rigidissime regole. Hanno potenziato il piano di sanificazione, hanno allestito nuove zone per la quarantena e hanno previsto tamponi a raffica. Ma non basta. Il virus continua ad entrare nelle case di riposo padovane e ieri a Pontelongo è stata registrata l'ennesima vittima. In provincia di Padova in poco più di tre settimane sono morti 19 anziani e attualmente i positivi sono 140: di questi, 60 sono risultati positivi al test rapido e stanno attendendo l'esito del tampone molecolare. Otto anziani sono ricoverati in ospedale. Sono 87, invece, gli operatori positivi.

I casi di contagio sono concentrati principalmente alla Borgo Bassano di Cittadella, a Villa Breda di Campo San Martino e in due strutture di Padova: Oic e Parco del Sole. È questo il contesto in cui negli ultimi giorni i carabinieri del Nas hanno intensificato le ispezioni amministrative e igienico-sanitarie con l'obiettivo di controllare le 37 case di riposo della provincia: finora non è stata riscontrata alcuna irregolarità.

I NUMERI

Se consideriamo il totale di ospiti e il totale di lavoratori troviamo percentuali di contagi piuttosto basse. I primi sono 4.550 e i positivi rappresentano l'1,6%. I secondi sono 4.328 e i positivi sono l'1,8%. La preoccupazione però continua a crescere perché i numeri continuano a salire, accompagnati da una striscia di decessi che si aggiorna ormai quotidianamente. Da marzo ad oggi il numero degli anziani morti dopo esser risultati positivi al Covid è di 154. Di questi, 19 sono mancati in poco più di tre settimane dal 26 ottobre ad oggi. Quindici vittime sono state registrate alla casa di riposo Borgo Bassano di Cittadella, altre tre a Campo San Martino e una a Pontelongo. Molte di queste erano già fortemente debilitate. La situazione non può certo lasciare tranquilli né i famigliari né vertici e operatori delle strutture, che in molti casi lamentano una carenza di personale.

Tutti hanno negli occhi quanto successo la scorsa primavera a Merlara: l'esplosione improvvisa di un maxi-focolaio, il pensionato Scarmignan che viene dimezzato con 34 decessi, la Procura di Rovigo che si attiva per verificare eventuali responsabilità. «La nostra vera sfortuna è esser stati colpiti per primi, quando il virus era ancora sconosciuto» ha spiegato più volte la presidente.

NELLA BASSA

Dai Servizi sociali dell'Ulss 6 rimarcano costantemente che il lavoro fatto per proteggere anziani e lavoratori è stato enorme e che tutte le strutture sono dotate di protocolli anti-Covid rispettati alla lettera. Ma tante volte basta un'inezia per provocare un contagio. A Este il virus ha fatto la sua comparsa anche nelle due strutture che finora erano state risparmiate: la casa di riposo Santa Tecla e la Fondazione Irea, che si occupa di ragazzi con disabilità. Nella residenza per anziani un dipendente è risultato positivo al tampone rapido. Negativi invece tutti i colleghi e gli anziani che sono entrati in contatto con lui. La casa di riposo, che conta 200 ospiti, ha attivato tutte le misure prescritte dall'Ulss per scongiurare un focolaio: niente più contatti tra il nucleo in cui lavora in contagiato e le altre sezioni, doppia mascherina (chirurgica e FFP2) e camice monouso idrorepellente per il personale, tampone di monitoraggio ogni 5 giorni per tutti fino a martedì 1° dicembre. Per il momento le visite dei familiari e gli accessi esterni sono sospesi. Situazione simile anche all'Irea: venerdì una ragazza del centro diurno è risultata positiva (asintomatica) al tampone. Tutti gli altri sono negativi.

I TAMPONI

Sono 9 gli ospiti positivi a Palazzo Bolis, la residenza per anziani non autosufficienti di Selvazzano gestita dall'Istituto AltaVita Ira. Tutti asintomatici, sono stati trasferiti ieri mattina dalla Croce Verde nella residenza più grande dell'Ira, che si trova in via Beato Pellegrino a Padova, dove da marzo è stata individuata un'area Covid. Qui gli ospiti possono essere seguiti al meglio con un medico disponibile h24. «Regolarmente - ha spiegato Sandra Nicoletto, responsabile della residenza - vengono eseguiti test rapidi agli operatori ogni 8 giorni e agli ospiti ogni 20 giorni». Da oggi si accorciano i tempi: test ogni due giorni.

Gabriele Pipia

(Hanno collaborato

Pattaro e Turetta)

