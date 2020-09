LA SITUAZIONE

PADOVA Si riparte e a pieno ritmo, in presenza. Ma c'è quel sassolino nella scarpa che proprio dà fastidio. Nel decreto Rilancio erano previsti dei fondi per aiutare nella ripartenza le scuole paritarie che, però, non sono ancora arrivati. Quindi ognuno ha cercato di attrezzarsi come ha potuto, facendo del proprio meglio.

L'ORGANIZZAZIONE

«C'è stata una grande collaborazione con i genitori racconta Virginia Kaladich, preside dell'istituto Sabinianum di Monselice e presidente nazionale della Fidae Ci hanno aiutato a spostare mobili, a riorganizzare gli spazi. Abbiamo visto la forza della comunità. È un peccato, però, che le scuole paritarie siano ancora considerate di serie B. C'è una legge del 2000 in cui si stabilisce un sistema scolastico pubblico integrato ma non è ancora stata messa in pratica e sono passati ben 20 anni».

Le scuole private religiose non hanno ancora visto un centesimo dallo Stato, nonostante siano stati promessi dei fondi. «Ogni genitore deve avere la libertà di scegliere dove mandare a scuola il proprio figlio, senza preoccuparsi della retta. E si deve riconoscere ai docenti la stessa parità di ruolo continua Kaladich Lo Stato deve pensare a tutti, non può discriminare. In ogni caso, non molliamo. Lunedì partiremo con una grande voglia di rivedere i nostri studenti».

ASILI

Il problema della mancanza di fondi si nota di più quando si parla di scuole d'infanzia. Le 195 scuole del Padovano hanno tutte riaperto ma chissà se a gennaio qualcosa cambierà.

«Per ora siamo riusciti a gestirci, ma se non arriva ciò che è stato promesso, la vedo dura. I fondi devono essere messi a bilancio per essere fruibili dice Mirco Cecchinato, Fism Padova Dovremmo assumere circa 500 persone e non abbiamo la copertura economica. Ma c'è una cosa che dà fastidio. Ho letto che il Comune ha appena assunto 45 persone. Bene, a noi il Comune ha tolto i contributi ordinari e dato solo quelli straordinari, quindi ha ridotto della metà i fondi. Pensavamo che fosse per le difficoltà e poi vediamo queste nuove assunzioni. Siamo molto preoccupati dalla tenuta economica».

Tra il personale non c'è stata nessuna defezione e le cose stanno andando bene. L'impianto organizzativo regge e i piccoli sono tornati a una vita quasi normale.

LA RIPRESA

Fondi o no, lunedì le porte riaprono e bisogna farsi trovare pronti. «Sarà una scuola nuova ma era doveroso ricominciare, i ragazzi ne hanno bisogno sostiene Kaladich Abbiamo chiesto aiuto a personale specializzato in ambito organizzativo, sanitario e logistico. Il mobilio e gli oggetti non necessari sono stati tolti, in modo da guadagnare ogni centimetro. Fortunatamente riusciremo a garantire un servizio mensa normale, facendo andare le classi a orari alterni e la didattica sarà in presenza per tutti». Il Sabinianum è frequentato da 260 bambini e ragazzi e comprende due scuole elementari e una media. La didattica sarà in presenza anche per gli allievi del collegio delle Dimesse dietro Prato della Valle (che comprende scuola dell'infanzia, elementare e media) che entreranno e usciranno da ingressi diversi. Anche qui si mangerà in mensa e non in classe anche se sarà necessario scaglionare gli orari così da evitare che la stanza si riempia: niente tovaglie in tessuto o tovaglioli e nemmeno cuscini sulle sedie per una questione di igiene. Saltano anche i laboratori con esperti esterni, almeno finché non si attenuerà la pandemia, e lo stesso vale per le attività di gruppo come le lezioni di musica o gli allenamenti sportivi e per le gite. I colloqui con i docenti saranno solo su appuntamento e preferibilmente al telefono.

Ha fatto un grosso investimento dal punto di vista tecnologico l'istituto Barbarigo, che conta 315 studenti: ogni classe è dotata di un televisore da 55 pollici, rete internet e otto aule avranno anche una telecamera. «Partiremo in presenza ma dobbiamo essere preparati nel caso si dovesse restare a casa di nuovo, o anche solo se uno studente sta poco bene: così resterà al passo con i suoi compagni spiega il preside, don Cesare Contarini È stato un periodo decisamente impegnativo, abbiamo lavorato spostando sezioni in aule diverse a seconda della capienza e liberato tre aule che non sarebbero state usate. Faremo anche delle simulazioni di didattica a distanza per i nuovi arrivati, così che prendano confidenza con il metodo. Abbiamo anche inserito un intervallo in più così da non creare assembramenti nei corridoi e diluire la presenza».

I corsi di recupero iniziati il 2 settembre hanno permesso di individuare alcune criticità e porvi rimedio. «È solo con l'esperienza che si può migliorare, sicuramente in corso d'opera ci saranno dei cambiamenti da fare dice don Contarini Ma sono fiducioso, è giusto far tornare a scuola i ragazzi».

Silvia Moranduzzo

