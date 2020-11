LA SITUAZIONE

PADOVA Si parla sempre di negozi e pubblici esercizi. Ma come sta il mondo dell'artigianato? Ecco una ricognizione effettuata in collaborazione con Confartiganato Imprese Padova.

ACCONCIATURA ED ESTETICA

Conta 2.236 aziende, 4.542 addetti. Il settore è ripartito ma con difficoltà. Gli acconciatori rimarrebbero aperti anche se si entrasse in zona rossa, mentre i centri estetici chiuderebbero. Tuttavia, si presenterebbe un problema: l'impossibilità di oltrepassare i confini comunali. E molti operatori del settore benessere hanno tantissimi clienti in altri comuni. Subirebbero una contrazione del fatturato.

ALIMENTARISTI

Conta 1.436 imprese, 5.449 addetti. Dopo i gravi danni dovuti al lockdown e la situazione di grave perdita del settore registrata a Pasqua - 10 milioni di Euro il danno economico registrato ad aprile, ora le misure introdotte hanno limitato ulteriormente l'attività di pasticcerie, gelaterie, ristoranti e pizzerie, che in provincia di Padova contano circa 900 imprese artigiane attive che danno lavoro ad oltre 3700 persone. Confartigianato denuncia l'assenza di ristori per molte aziende del settore alimentare, non incluse nei codici ateco del Decreto Ristori. A questo ha posto rimedio solo in parte il Decreto ristori bis che ha incluso la ristorazione senza somministrazione (cibi da asporto) ovvero 542 aziende in provincia di Padova. Rimangono invece escluse molte aziende della filiera dell'agroalimentare che producono per il mondo Ho.re.ca cioè hotel ristoranti e caffè (703 in provincia). Ad esempio, salumifici, caseifici, birrifici, mulini e panifici.

OFFICINE MECCANICHE

Conta 2.934 aziende, 12.481 addetti. In questi mesi le imprese appartenenti a Confartigianato si sono attivate per applicare i protocolli di sicurezza, reperire, attraverso l'ufficio credito, la liquidità necessaria per attaccare i mercati di riferimento ed essere supportati dall'associazione per quanto riguarda gli ammortizzatori. Ora però la categoria guarda avanti, puntando sull'innovazione, con progetti come la lean production. Sono saltati, invece, i programmi fieristici di settore, da Mecspe ad HannoverMesse.

TESSILE, ABBIGLIAMENTO, CUOIO

Il Tac, conta 1.524 aziende 6.151 addetti. In pieno periodo emergenziale le imprese del comparto hanno dovuto frenare bruscamente, ma molte di loro si sono riconvertite producendo dispositivi per la protezione individuale proprio nel periodo in cui questi dispositivi non erano più reperibili nel mercato. Ora il comparto è ancora in crisi, complice anche la chiusura dei negozi di abbigliamento nelle zone rosse.

AUTORIPARAZIONE

Conta 1.115 aziende 3.180 addetti. Gli autoriparatori sono una delle poche categorie che, nel periodo emergenziale, non sono stati chiusi per decreto. Ma le norme anti-contagio adottate dal governo hanno limitato tantissimo la circolazione dei cittadini e prorogato la validità dei titoli autorizzativi, compresa la revisione periodica dei veicoli, con un conseguente drastico calo di lavoro per tutto il settore dell'autoriparazione. Nessun ristoro, dunque, per loro, anche se hanno subito le conseguenze dell'emergenza. In questo momento stanno ripartendo.

IMPRESE DI PULIZIE

Conta 457 aziende, 1.641 addetti. Fatturati in aumento per il settore delle imprese di pulizia che, mai come in questo periodo, ha avuto un ruolo centrale nel miglioramento della qualità della vita di tutti. Per avere un'igiene ed una sanificazione certificati, che contribuiscano ad abbassare i livelli di diffusione del Covid 19, serve un intervento professionale.

PULITINTOLAVANDERIE

Conta 214 imprese, 523 addetti. Meno clienti nei ristoranti significa meno tovagliati da lavare, più lavoratori in smart working vuol dire meno abiti, giacche e camicie portati in pulitura. Bastano questi due fattori per spiegare una diminuzione dei fatturati che arriva, per alcune lavanderie, fino al 70%. Le pulitintolavanderie artigiane non sono neppure state incluse nei ristori previsti dal Governo.

FOTOGRAFI e COMUNICAZIONE

Conta 798 imprese 1.771 addetti. I fotografi, come del resto tutti gli operatori economici legati alle cerimonie, hanno registrato un crollo delle commesse. Secondo una stima realizzata a giugno dall'ufficio studi di Confartigianato Imprese Veneto, sarebbero 29mila le cerimonie rimandate nel 2020 in tutta la provincia di Padova. Un grave danno per il comparto che inizialmente non era stato coinvolto nei ristori, ed è poi stata incluso tra i codici ateco beneficiari con il Ristori bis.

ODONTOTECNICI

Conta 233 aziende 520 addetti. Gli odontotecnici rappresentano una delle categorie rimaste aperte anche durante il lockdown. Sulla carta, quindi, hanno lavorato. Nella realtà, invece, sono stati vincolati ad occuparsi delle sole emergenze. Nessun ristoro, dunque, per loro che hanno però subito le conseguenze del fermo.

ORAFI E ARGENTIERI

Sono 236 aziende, 460 addetti. L'emergenza sanitaria ha segnato negativamente il comparto orafo nel corso del 2020. Ma oggi la categoria guarda al futuro su due fronti: la promozione e la formazione.

TRASPORTI

Sono 1.694 imprese, 3.623 addetti. Il comparto del trasporto merci ha avuto un ruolo essenziale e straordinario nei mesi di lockdown. Grande preoccupazione desta, invece, il settore del trasporto persone. Dopo un'iniziale esclusione dal Decreto Ristori, il Decreto Ristori bis ha incluso le attività di trasporto dei passeggeri tra i destinatari dei contributi.

COMPARTO CASA

Sono 8.958 imprese, 20.578 addetti di cui, 16.104 nelle costruzioni (9.638 nell'edilizia e 6.466 nell'impiantistica). Per il comparto, il bonus 110% rappresenta potenzialmente uno straordinario driver di sviluppo. In provincia di Padova ci sono 129mila edifici con oltre 40 anni di età da riqualificare. Il provvedimento mobiliterà sino al 2026, risorse per oltre 370 milioni di Euro nella nostra provincia.

