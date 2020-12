LA SITUAZIONE

PADOVA Sembra il bollettino di una guerra che non vuole mai finire. Anche se gli scienziati hanno più volte promesso che il picco sarebbe stato raggiunto, e in Italia i contagi calano, nel padovano il coronavirus è ancora alla sua massima espansione e non accenna a diminuire l'impatto. Gli effetti sono tragici. Basta guardare la progressione degli ultimi 45 giorni per rendersene conto.

LE VITTIME

Sono numeri che contraddicono ogni ipotesi di paura scampata. Prima di tutto i morti, centinaia di famiglie colpite negli affetti che piangono anziani ma anche persone più giovani. Il 20 di ottobre, otto mesi dopo il primo deceduto di febbraio, erano 346 le vittime. Ebbene, in soli quarantacinque giorni sono aumentate di due terzi. Ieri alle 17 se ne contavano 566, qualcosa come 220 in più in un mese e mezzo. Una situazione che trova forse la sua spiegazione nel fatto che il virus fino a ottobre non si era ancora affacciato nelle case di riposo come è tornato a fare ora.

I CONTAGIATI

Padova e provincia hanno il secondo numero di contagi in Veneto a poche centinaia ormai da Treviso. Il fatto impressionante è che nella rilevazione di ottobre se ne contavano meno di 7mila. Ieri erano sopra i 30mila. Significa che sono aumentati di quattro volte in sei settimane. Il virus corre a una velocità folle e si spiega così la pressante richiesta delle istituzioni di non mollare la presa come ha detto ieri il sindaco Giordani. Anche perchè ci sono stari giorni tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre dove si arrivava a picchi di oltre 800 contagi a giorno, ma non è che oggi la situazione sia migliore, siamo a una media fra i 500 e i 600 (ieri 524). Alla fine ora sono sopra i 17mila. Erano 1.690 appena a fine ottobre. E qui bisognerebbe chiedersi che cosa non è andato per il verso giusto dal momento che la trasmissione non solo non si è fermata ma è progredita. Dentro, ci sono anche i bambini. L'ultimo report Ulss 6 parlava di 1033 positivi, 700 dei quali fra i 7 e 14 anni. Tanto che l'ospedale sta per ricevere i prefabbricati per un nuovo pronto soccorso pediatrico che farà anche da dependance per i ricoveri.

I RICOVERI

Quello che preoccupa non è la situazione delle terapie dove i numeri sono rimasti più o meno stabili a riprova che gli interventi terapeutici stanno funzionando e la medicina sul territorio aiuta a frenare l'arrivo di casi gravi. Sono i ricoveri ordinari ad essere esplosi, in particolare da una decina di giorni. Ci sono stati momenti in cui il Giustinianeo ha avuto 172 ricoverati, il 30 per cento in più del 20 ottobre. E stiamo parlando di un bilancio fra gli ingressi e le uscite. Ora la situazione sembra stabilizzarsi, ma sempre verso l'alto non verso il basso. Non si ha notizia di reparti prestati al Covid che siano tornati alla loro attività normale. Non va meglio negli altri ospedali. Il S. Antonio ha rapidamente intasato i posti in terapia intensiva mentre la presenza fissa di un paziente in area normale significa di fatto la riconversione di un'area dedicata. Non va meglio alle strutture dell'Ulss dove se si mostra una sostanziale stabilità per Schiavonia che ha avuto punte di 123 ricoveri appena qualche giorno fa, colpisce invece la progressione di Camposampiero che ha più che li ha più che raddoppiati.

I MEDICI DI BASE

L'unica strada da opporre per non paralizzare gli ospedali è la medicina sul territorio, affidata alla determinazione dei medici di famiglia. L'introduzione del tampone antigenico rapido nello screening del Coronavirus ha di fatto moltiplicato la capacità diagnostica: su 6.808 test effettuati in un giorno, ben 5.613 (pari all'82%) sono tamponi antigenici rapidi. L'Ulss 6 Euganea ne ha utilizzati ad oggi 152.418, tanto da rappresentare uno strumento ormai imprescindibile per il controllo della pandemia.

Nello screening del Coronavirus sono impegnati 525 medici di base della provincia che hanno già effettuato almeno un tampone nei propri ambulatori o nelle sedi messe loro a disposizione dalle amministrazioni comunali. Tre giorni fa ne anno fatti 1.249, per un totale di 27.549 test eseguiti dall'inizio della pandemia.

Mauro Giacon

