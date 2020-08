LA SITUAZIONE

PADOVA Sei nuovi contagi in provincia di Padova nelle ultime 24 ore. I dati emergono dall'ultimo bollettino emesso dalla Regione Veneto ieri pomeriggio. Il numero di casi di Covid registrati dall'inizio dell'emergenza ad oggi sale a 4.359. I positivi al tampone attualmente sono 224, due in più rispetto a sabato. I negativizzati virologici, quindi coloro che sono stati dichiarati guariti, sono arrivati a quota 3.812 (quattro in più). In Azienda ospedaliera sono ricoverati nove pazienti positivi nel reparto di Malattie infettive e altri due a terapia intensiva.

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea continua il monitoraggio dei focolai individuati al centro estivo Padova Nuoto e in un gruppo di ragazzi di ritorno da una vacanza in Croazia in pullman. Nei giorni scorsi sono stati registrati cinque casi di positività in bambini tra i sei e i dodici anni, tutti frequentavano il corso organizzato nelle strutture di Padova Nuoto. La piscina in zona Paltana rimane comunque aperta al pubblico, in quanto l'area in cui si svolgeva il centro estivo era separata.

«All'ingresso e all'uscita misuriamo la temperatura a bambini e genitori ha detto la titolare Daniela Bardelle - sanifichiamo le superfici e dividiamo i ragazzi in gruppi. Eccetto quando sono a pranzo, i bambini sono sempre all'aperto». Otto invece i ragazzi padovani contagiati durante il viaggio della maturità nell'isola di Pag. A bordo del bus che li ha riportati a casa il primo agosto scorso c'erano altri cinque giovani padovani (negativi al test) e altri undici veneti provenienti da altre province.

LE CASE DI RIPOSO

A destare forti preoccupazioni è il cluster nella casa di riposo Beggiato a Conselve. Dopo la positività di due operatori scoperta nei giorni scorsi, è arrivata la conferma di altri quattro anziani contagiati. Pronta la risposta dell'Ulss 6, che ha già eseguito 110 tamponi su tutti gli ospiti e li ripeterà tra 5, 10 e 15 giorni. L'allerta è alta anche nella casa di riposo Sereni Orizzonti di Bovolenta, dove un ospite è tornato positivo.

Alla Casa di Riposo Beggiato i primi 46 tamponi eseguiti nella giornata di sabato sul personale dipendente sono risultati tutti negativi, mentre ieri mattina sono stati effettuati altrettanti tamponi sul restante personale, consegnati in mattinata al laboratorio analisi di Schiavonia e per i quali in giornata dovrebbe arrivare la risposta dopo che gli stessi sono stati processati. Alla Casa di Riposo di Conselve, dove è giusto ricordare, non vi era mai stato nessun caso positivo al Covid finora, per la rigida applicazione dei protocolli messi a punto dai responsabili sanitari ed amministrativi dell'ente, tutto è partito la scorsa settimana, quando una operatrice è risultata positiva al Covid, seguita a breve distanza da una seconda collega, mentre la tamponatura degli ospiti residenti nell' Ipab, 116 attualmente, ha dato purtroppo esito sfavorevole per quattro degenti, tutti peraltro asintomatici.

Subito trasferiti nell'ala cosiddetta Covid della struttura, i quattro ospiti godono comunque di buona salute e non presentano nessun sintomo preoccupante, ma rimarranno comunque in isolamento per quindici giorni e comunque fino a quando i tamponi ripetuti a cadenza regolare non risulteranno essere negativi.

Attesa anche a Bovolenta, dove una ospite della rsa gestita dalla società friulana Sereni Orizzonti, che si era negativizzata nei mesi scorsi, è nuovamente risultata positiva: un primo tampone sembra non sia andato a buon fine ed è stato ripetuto nella giornata di ieri dando esito negativo. Negativi anche gli operatori. Infine a Montegrotto potrebbe aprirsi un nuovo focolaio fra i residenti: 3 positivi e 9 tamponi negativi: 12 in quarantena fiduciaria in attesa di tampone.

Elisa Fais

Nicola Benvenuti

