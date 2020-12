LA SITUAZIONE

PADOVA Se continua così non ci sarà la terza ondata, perchè non se ne sarà mai andata la seconda che finirà solo con i vaccini. Perché il virus assassino non conosce pausa e forse con la complicità della variante inglese ha colpito con una forza che non si era mai vista. Negli ultimi due mesi infatti ci sono stati più morti che negli otto mesi precedenti, cioè dal 21 febbraio. Insomma il peso della circolazione del virus l'abbiamo pagato quattro volte di più. Un dato che si riflette anche nel numero dei contagiati che due mesi fa non arrivavano a settemila e oggi hanno superato i 41 mila. E infine ci sono stati giorni come il 17 dicembre in cui in 24 ore ci sono stati 921 nuovi casi nell'intero territorio provinciale. Anche gli ospedali sono sotto pressione. Basta vedere la progressione degli ultimi 60 giorni per rendersi conto che tutte le strutture sono sotto pressione tanto che il Giustinianeo e Schiavonia proprio ieri hanno toccato il record di ricoveri.

FLOR

Luciano Flor, direttore dell'Azienda ospedaliera da oggi è il nuovo direttore della sanità veneta. A lui, che si può definire il padre del nuovo policlinico, ieri sono andate le congratulazioni del rettore Rizzuto e del sindaco Giordani. Qualche giorno prima dell'annuncio ci aveva fatto un quadro della situazione per il Giustinianeo. «La situazione è stabile perché noi dimettiamo da 25 a 30 pazienti al giorno ma altrettanti ne entrano. La osa buona è che li salviamo al 99 per cento, compresi quelli della rianimazione». I blocchi di questi giorni faranno bene? «Non lo vedremo ora perché il virus ha 5 giorni di incubazione, lo sapremo a gennaio».

LE RIANIMAZIONI

I posti in rianimazione ci sono? Flor snocciola a memoria: «18 posti al S. Antonio, 11 al quinto piano monoblocco 18 al terzo piano. Più 11 al quinto piano del Policlinico ma li abbiamo messi per alleggerire gli altri, non perchè siamo pieni. E ancora 60 posti in terapia subintensiva già con pompa di infusione e ventilatore. Con i monitor diventano intensive. Insomma, posti ce ne sono».

E il personale? «Oggi abbiamo 200 medici e 700 infermieri dedicati. Fra il 17 e il 20 per cento del personale. Manteniamo la chirurgia maggiore ma abbiano ridotto del 30 per cento le altre attività, da 250 a 180 interventi al giorno. Ovviamente garantendo tutta la grande chirurgia, le urgenze e i trapianti. Le prestazioni ambulatoriali sono in una media di 4.800 al giorno».

Per il resto dei malati? «Per le rianimazioni ci sono ancora 32 posti in patologia neonatale, 11 alla stroke unit, 8 ai grandi ustionati, 12 al quarto piano policlinico, 15 in cardiologia, 11 all'Istar 2, 8 in neuro e 10 in pediatria. Per quanto riguarda i pazienti covid sono il 12 per cento sul totale dei 1.700 posti letto».

LA TENUTA DELL'OSPEDALE

Non è una passeggiata però. Il monoblocco che nei piani futuri dovrà essere abbattuto (non ha l'antisismica) è diventato un ospedale covid dentro l'ospedale. Le cliniche mediche sono state riconvertire ma i malati Covid occupano il terzo, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo piano.

Per quanto riguarda il pronto soccorso dove arrivano in media 70 persone al giorno che manifestano i sintomi, è stato creato da qualche settimana un reparto a parte dove vengono accolti. È l'edificio che si trova fra l'ingresso e il policlinico dove sono possibili 14 postazioni elevabili a 18 più gli ambulatori. Questo per dividere i flussi dai pazienti con altre patologie, circa 160 al giorno. Un altro dato può aiutare a capire l'aggressività del virus. I sanitari contagiati nella prima fase erano 144 ora sono più di 450, due terzi già guarita.

Qualche giorno fa il professor Ricciardi, docente di Igiene alla Cattolica di Milano e consulente del ministro Speranza ha dichiarato: «La circolazione del virus è talmente intensa che qualsiasi spostamento/assembramento si traduce in infezione». I numeri lo dimostrano.

Mauro Giacon

