LA SITUAZIONE

PADOVA Se Atene piange, Sparta non ride. Ovvero, se i centri commerciali resteranno chiusi il sabato e la domenica (esclusi i supermercati interni) come annunciato dal premier Conte, perderanno il 30 per cento del fatturato settimanale, con possibili revisioni dei contratti e cassa integrazione per alcuni dipendenti. Ma anche i negozi del centro non staranno meglio, perché se bar e pubblici esercizi chiudono alle 18 da quell'ora in poi non ci sarà più gente per le strade.

L'INCONTRO

In questa situazione oggi alle 18.30 in sala giunta si terrà una riunione moto delicata. Il Comune ha invitato le associazioni di categoria, Ascom, Confesercenti e Appe, per cercare di salvare dalla morte 500 pubblici esercizi e 3.500 negozi della città. Saranno presenti il sindaco Giordani, e gli assessori al Commercio, Antonio Bressa, e alla Mobilità, Andrea Ragona. Due i temi esplosivi sul tavolo. Il Comune infatti avanzerà la proposta di sospendere temporaneamente la ztl e di rendere gratuiti anche i parcheggi.

LO SCENARIO

Non sono ancora chiari tempi e metodi ma la filosofia sì. Cercare di portare più persone nei negozi. Oggi infatti il centro storico è praticamente blindato sette giorni su sette con una piccola finestra la domenica mattina. E l'amministrazione proprio in questo periodo avrebbe dovuto annunciare il posizionamento di altre 33 telecamere per allargare la zona vietata alle auto, al duomo e in via Vandelli, in cambio di maggiore elasticità della penetrazione nell'orario serale, dal lunedì al venerdì. Circostanza già duramente contestata dai commercianti. Ma era tutto uno scenario pre-Covid.

Ora è da vedere però se l'apertura porterebbe i suoi frutti. Se ad esempio, i posti auto sarebbero occupati fin dal mattino dai pendolari, oppure se sarebbe possibile parcheggiare nelle piazze... Peraltro quello della ztl è un problema atavico. Dopo dodici anni di telecamere, gli strumenti l'anno scorso hanno registrato oltre 77mila sanzioni, comprendendo la zona della stazione e le corsie preferenziali: 210 al giorno. Con 13mila permessi permanenti e 51mila provvisori. Insomma è come se la zt non esistesse.

I CENTRI COMMERCIALI

Non si sta meglio dall'altra parte. Filippo Lazzarin, direttore marketing di Piazzagrande spiega. «Il fine settimana i centri commerciali fanno il 30 per cento del fatturato settimanale. Qui a Piove entrano 24mila persone. Dunque si va verso una rivisitazione dei contratti con i negozi e qualche azienda dovrà mettere in cassa integrazione non riuscendo a far fare le 40 ore ai dipendenti. E qui i negozi sono 60 con quasi 500 addetti. Ci stiamo preparando con strategie di marketing per favorire gli acquisti durante la settimana. Una buona idea sarebbe quella di ampliare gli orari serali, ma bisogna fare i conti con il coprifuoco. Vedremo. Se serve obbediamo ma devono farlo tutti, anche l'Ikea. E speriamo che ci lascino in pace a Natale».

Laconico il commento del direttore del Centro Giotto, Diego Pellegrino. «Non farà bene a noi la chiusura e nemmeno al resto della popolazione. Dobbiamo navigare a vista e non programmare non ci fa bene. E poi un mese si può opportare ma se il periodo diventa più lungo è impossibile».

IL GRUPPO ASPIAG

Harald Antley è uno degli amministratori delegati di Aspiag Service srl, la concessionaria Despar per il Nordest, proprietaria dei due centri commerciali Le Brentelle e Ipercity. «Chiudere i negozi nei fine settimana per noi significa rinunciare al 50 per cento del fatturato - commenta - ci sono dipendenti che vogliono lavorare proprio la domenica perché prendono il 30-40 in più e altri che assumiamo appositamente. Adesso non sappiamo se potremo tenerli, dipenderà molto dal calo del fatturato. Il problema è che il sabato e la domenica la gente viene perché ha più tempo di scegliere il prodotto che sia una televisione o una lavatrice. Non è la stessa cosa negli altri giorni. Non credo che chiudere sia la soluzione, anzi gli orari andrebbero ampliati, per diluire le presenze. Certo faremo delle strategie di marketing me le assicuro che se dovessimo chiudere tutto i prodotti freschi che noi compriamo per il sabato il lunedì non sarebbero più buoni, dunque nel caso perderemo milioni. Ultima cosa. Se dobbiamo chiudere che sia per tutti».

