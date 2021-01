LA SITUAZIONE

PADOVA Scende il numero di accessi per Covid al pronto soccorso di Padova, ma i pazienti arrivano in condizioni cliniche sempre più preoccupanti. Lo spiega il direttore dei reparti di emergenza urgenza dell'Azienda ospedaliera e dell'ospedale Sant'Antonio, il dottor Vito Cianci. «Si sta verificando una lieve flessione, ma non deve dare adito a illusioni sottolinea il medico - Arrivano pazienti molto gravi con difficoltà respiratorie e dispnea».

Da una media di 50 - 60 accessi al giorno tra novembre e dicembre, si passa a 35 - 40 accessi nelle 24 ore nella prima settimana di gennaio. Il pronto soccorso Covid è collocato al Palafellin, l'edificio di proprietà dell'università di Padova che si trova alla sinistra dell'ingresso principale del pronto soccorso centrale. Aule ed uffici sono stati trasformati in quattro ampi ambulatori, collegati da un sistema di telemetria di ultima generazione. Ogni paziente è connesso ad un dispositivo che rileva in tempo reale tutti i parametri vitali.

LA TENDENZA

«Negli ultimi giorni, prendendo in considerazione il periodo che va dal 5 al 12 gennaio specifica il dottor Cianci il trend è in lieve decrescita, abbiamo almeno una decina di pazienti in meno sulle 24 ore, ma il messaggio non deve essere ottimista. Si tratta di pazienti selezionati. Il 67% degli accessi, i due terzi, hanno codici critici di colore rosso, arancione e giallo». Il pronto soccorso conta su 14 posti letto di osservazione breve intensiva, estendibili a 18 in caso di necessità. Grazie alla telemetria ogni postazione è collegata a un monitor e i parametri vitali vengono trasmessi ad un unico schermo. Così il personale medico e sanitario potrà seguire in tempo reale, in qualunque punto dell'area, il quadro clinico dei degenti.

«I posti letto ci permettono di tenere sotto osservazione il paziente, facendo contemporaneamente diagnosi e terapia aggiunge Cianci - Si decide se il paziente va ospedalizzato, quindi inviato ai reparti e si attende il risultato del tampone per capire se effettivamente si ha a che fare con un'infezione da coronavirus. Al Palafellin vengono indirizzati sia i casi certi che i casi sospetti Covid. Chi mostra i sintomi della malattia, prima viene sottoposto a triage e poi come da disposizioni ministeriali viene eseguito il tampone orofaringeo. Se il caso lo richiede, il paziente viene anche sottoposto a ecografia polmonare, radiografia, esami del sangue e tac polmonare. In genere passa qualche ora, non molte, il nostro reparto fortunatamente non ha problemi di sovraffollamento e di lunga permanenza all'interno. Questo è possibile grazie alla collaborazione con gli altri direttori dei reparti Covid. Abbiamo una chat dove vengono riportate da due a tre volte al giorno le disponibilità dei posti letto. Man mano che si liberano i posti, i pazienti vengono prontamente trasferiti sulla base delle loro condizioni».

L'OSPEDALE

Spostandosi al pronto soccorso centrale il numero quotidiano di accessi non-Covid oscilla da 170 e 200. All'ospedale Sant'Antonio tra i 40 e 60 nell'arco di 24 ore. Il dottor Cianci è responsabile del pronto soccorso di via Facciolati ad interim da oltre un anno. Diminuiscono anche le richieste al Suem 118. «Assistiamo ad un lieve calo dichiara il dottor Andrea Spagna - Nel picco di dicembre siamo arrivati a cento interventi al giorno (per una media di 80 circa), mentre a gennaio il picco è di 85 (in media 70 circa). I numeri si riferiscono ai soli interventi per Covid su tutta la provincia. Sottolineo comunque che sono sempre numeri alti, è presto per parlare di vero e proprio calo, non bisogna abbassare la guardia».

«Benedico le restrizioni afferma Cianci - Così come ha detto il presidente Zaia, uscendo la domenica mattina in passeggiata si incontra il 30% di persone senza mascherina, il 30% con la mascherina messa male e il 40% con la mascherina indossata correttamente. Capisco che sono sacrifici, ma se non passiamo in questa strettoia ci giochiamo il futuro. Dobbiamo tenere duro fino a quando non avremo l'immunità di gregge dal vaccino».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA