LA SITUAZIONEPADOVA Salgono a 101 i casi No Vax accertati in Azienda ospedaliera: nell'ultima settimana sono stati allontanati altri dieci professionisti. Ma intanto nove lavoratori hanno cambiato idea e dopo essersi vaccinati sono rientrati immediatamente in servizio. A conti fatti, i sanitari attualmente a casa senza stipendio sono 92, ma il dato è destinato a crescere ancora. Lo ha fatto sapere ieri il dg dell'Azienda ospedaliera,...