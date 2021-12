LA SITUAZIONE

PADOVA Sale il contagio e corre la campagna vaccinale per fronteggiare la quarta ondata. E' boom di prime dosi somministrate: negli ultimi sette giorni hanno detto sì al vaccino 5.777 persone. Allargando lo sguardo, dal 20 novembre a oggi, i neo-vaccinati salgono a 8.657. Intanto il Covid si fa strada nel padovano, tra mercoledì e giovedì si registrano 427 nuovi casi. L'ultimo bollettino indica 9.810 padovani attualmente positivi al tampone. L'incidenza è in rialzo e nell'ultima settimana arriva a 373,2 positivi su 100 mila abitanti.

IN FIERA

Nel frattempo, l'Ulss e l'Azienda ospedaliera alzano lo scudo potenziando il quartiere fieristico votato all'immunizzazione di massa. Apre oggi il padiglione 8 gestito dal personale di via Giustiniani, che andrà ad affiancarsi al padiglione 6 dell'Euganea. L'obiettivo è mettere il turbo alla campagna vaccinale, soprattutto per quanto riguarda la terza dose, per raggiungere e superare il traguardo delle 10mila somministrazioni giornaliere a Padova e provincia. Il padiglione 8 parte con 25 linee vaccinali, contando di arrivare ad un massimo di 40. Da oggi al 28 febbraio sono stati messi a disposizione 334mila posti per la vaccinazione e di questi attualmente ne sono liberi circa 73mila.

«La situazione è preoccupante ammette il direttore generale dell'Ulss 6, Paolo Fortuna negli ultimi due giorni segnaliamo oltre 1.500 nuovi casi. L'alto tasso di positivi ha ricadute importanti sul sistema sanitario. La speranza è nella vaccinazione. Il 6 e il 7 dicembre, nonostante il problema informatico, abbiamo garantito oltre 9mila vaccinazioni al giorno, di cui circa 800 prime dosi. Il giorno dell'Immacolata abbiamo rallentato a 2mila somministrazioni, con 117 prime dosi. La campagna vaccinale va avanti anche grazie all'aiuto dell'Azienda ospedaliera e del personale dello Iov, che si sta adoperando in alcuni punti vaccinali. Dalla prossima settimana le prenotazioni verranno aperte anche per il padiglione 8, un'ulteriore potenza di fuoco messa in campo in questa quarta ondata».

«In questo momento, senza il padiglione 8, i punti vaccinali dell'Ulss raggiungono una media giornaliera di 8.300 dosi specifica Fortuna -. A questo dato si aggiungono sia le vaccinazioni garantite dai medici di medicina generale, dalle farmacie e ad accesso libero: così arriviamo a 9mila dosi giornaliere. Con l'aiuto dell'Azienda ospedaliera riusciremo a superare di gran lunga il target previsto di 10mila, con l'auspicio che le persone prenotino per la terza dose».

LE SCUOLE

Cresce anche il contagio nelle comunità scolastiche. Attualmente sono in quarantena 158 classi, a fine novembre erano 86, ma il Dipartimento di Prevenzione non segnala nessun cluster preoccupante. Sul fronte prevenzione, l'avvio della campagna vaccinale pediatrica è previsto per il 16 dicembre anche nel padovano.

«Stiamo lavorando con i pediatri di libera scelta per strutturare il sistema di prenotazione dedicati ai più piccoli già a partire dalla prossima settimana continua Fortuna -. L'appuntamento non verrà fissato via web come per gli adulti, ma verosimilmente i pediatri si attiveranno con chiamate dirette alle singole famiglie». Saranno invitati a vaccinarsi circa 50 mila bambini tra 5 e 11 anni. «Il 90% dei pediatri di libera scelta si è dichiarato disponibile a vaccinare nei propri studi, oltre che negli hub vaccinali», sottolinea Piero Realdon, direttore della Funzione territoriale dell'Usl 6 Euganea. Dai più piccoli ai più anziani, la campagna vaccinale tocca ogni età.

Osservate speciali in epoca Covid, come sempre, sono le case di riposo e le strutture residenziali protette. «Ha completato il ciclo primario il 99% degli ospiti delle Rsa dichiara Maria Chiara Corti, direttore dei servizi socio-sanitari e l'80% ha già ricevuto anche la terza dose. Nelle case di riposo abbiamo solo cinque ospiti positivi, isolati, e in cinque diverse strutture».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA