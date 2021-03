LA SITUAZIONE

PADOVA Rimane alta l'allerta in Azienda ospedaliera, dove i reparti Covid sono ormai prossimi alla saturazione. La pressione maggiore si sente nelle terapie intensive e semi-intensive. C'è un unico posto letto libero all'Istar gestita dal professor Paolo Navalesi, al quinto piano del Policlinico. Il bilancio tra dimessi e nuovi ingressi è quasi alla pari anche nella Rianimazione centrale diretta dal dottor Ivo Tiberio. Per far fronte alla situazione, la direzione generale di via Giustiniani ha deciso di riaprire il reparto di cure intensive all'ospedale Sant'Antonio ma sono ancora in corso i trasferimenti degli ultimi pazienti no-Covid, con l'obiettivo di fare spazio unicamente ai positivi in gravi condizioni. «I ricoveri continuano a salire conferma il dottor Andrea Vianello, direttore della terapia semi-intensiva - L'organizzazione sta reggendo, ma non bisogna abbassare la guardia».

LA PANDEMIA

La pandemia continua a diffondersi nel padovano, come dimostrano i dati dell'ultimo bollettino emesso dalla Regione Veneto. Nel giro di 24 ore si è verificato un boom di contagi. Tra giovedì e venerdì mattina si registrano 589 nuove infezioni (erano 343 il giorno prima) e cinque vittime del Covid. La conta dei positivi al tampone supera la soglia critica degli 8mila casi, più precisamente risultano contagiati 8.143 padovani. C'è un'impennata anche tra i pazienti ricoverati negli ospedali di Padova e provincia. Sono assistiti in 337, 23 in più rispetto la precedente rilevazione. Di questi, 42 sono in un letto di rianimazione. Altri 31 sono in carico agli ospedali di comunità, un degente in meno.

ALL'EUGANEO

Se aumentano i ricoveri significa che il contagio si sta propagando al massimo. In questo senso la situazione che si registra giornalmente al punto tamponi dello stadio Euganeo è emblematica. Il direttore del Distretto 1, Fabio Verlato. «A metà febbraio eravamo sotto ai 500 tamponi al giorno. Ora siamo a una media fra i 700 e gli 800. Non sono ancora i numeri dell'Alta padovana ma ci stiamo avvicinando. Quello che notiamo è che fino a due settimane fa arrivava una media di 4-5 classi di studenti per farsi il tampone. Ora siamo arrivati a dieci al giorno. Significa che il virus si sviluppa molto fra i giovani. E se finora il Dipartimento di prevenzione cercava i contatti fino a 48 ore prima, dalla date dell'8 marzo si va indietro fino a 14 giorni prima dei sintomi o del test».

I NUOVI TEST RAPIDI

«Dei tamponi che facciamo la maggioranza sono molecolari ma stiamo installando anche le macchine dei tamponi rapidi, di terza generazione. Ora sono già arrivati in ospedale e al Centro ai Colli. Sono macchine che danno la risposta fra 12 e 15 minuti molto più velocemente che mandare il test in laboratorio».

TEMPI LUNGHI

A proposito i risultati dei test che fino a due settimane fa arrivavano nel giorno di 48 ore si sono allungati al doppio. «Questa è la conseguenza di un grande afflusso negli ultimi giorni. Abbiamo già preso le contromisure. Oltre alle analisi all'Ulss 6 e in Azienda ospedaliera o all'ospedale di Schiavonia che ne effettua la maggiore parte abbiamo inviato i test anche ad altri laboratori regionali. Siamo certi di voler arrivare alle 24 ore, massimo 48 ore». Il problema si pone per coloro che fanno il secondo tampone quello che dovrebbe liberali dalla quarantena dopo 14 giorni. Il risultato arriva in contemporanea allo scadere dei 21 giorni, trascorsi i quali chi non ha sintomi da una settimana può uscire.

IL PERSONALE

L'Euganeo lavora dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica stessi orari, 8-19, all'ex psichiatrico ai Colli. Si arriva con la ricetta del medico di base o con la richiesta di tracciamento del Dipartimento prevenzione dell'Ulss. Al lavoro ci sono sette linee di tamponi con una quindicina di persone impiegate. «Attualmente abbiamo ancora l'assistenza dell'Esercito con un medico e due infermieri con 4 movieri per 6 ore al giorno, concentrate al mattino».

