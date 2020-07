LA SITUAZIONE

PADOVA Riaprirà i battenti lunedì il centro estivo di Mortise dove, venerdì scorso, una bambina è risultata positiva al Covid assieme alla sorellina. Nella notte tra lunedì e martedì, intanto, i ladri hanno tentato di rubare all'interno del punto ristoro del parco delle Farfalle che ospita le attività organizzate dall'associazione Pegaso. Non conosce dunque pace il centro estivo che da un paio di giorni è al centro delle cronache a causa del contagio che ha colpito una bambina. Lunedì tutti i partecipanti alle attività che si svolgono all'interno del parco (nel frattempo subito chiuso) sono stati chiamati a sottoporsi al tampone. Si tratta di 99 bambini e di 17 membri dello staff. Ieri sono arrivati buona parte degli esiti, che sono incoraggianti. Tutti i dipendenti dell'associazione sono, infatti, negativi. E su 76 bambini tamponati nessuno è risultato positivo al virus. Altri 6 minori, invece, sono stati sottoposti all'esame ieri in mattinata e gli esiti dovrebbero arrivare oggi. Sempre ieri il padre, la madre e la nonna delle due bambine contagiate si sono sottoposti al tampone. Altri 17 bambini che hanno frequentato il centro e che, nel frattempo sono partiti per le vacanze, sono stati invitati a sottoporsi al test al più presto, anche nel luogo di villeggiatura.

LA TESTIMONIANZA

«Naturalmente attendiamo fino all'esito dell'ultimo tampone, ci mancherebbe ha spiegato ieri Elena Giacomin dell'associazione Pegaso - Questi dati, per ora, confermano che tutte le precauzioni contro la diffusione del virus sono state adottate e sono state efficaci». In teoria, il centro avrebbe dovuto riaprire le porte già questa mattina. E' stato deciso, però, di ricominciare le attività lunedì prossimo. «Il motivo è semplice ha aggiunto -, le operazioni di sanificazione richiedono qualche giorno. Di conseguenza lunedì 3 agosto si riparte. Naturalmente ci rendiamo perfettamente conto del disagio a cui sono andate incontro le famiglie. Per questo verranno distribuiti dei voucher che consentiranno di partecipare gratis ad un'altra settimana di centro estivo oppure di usufruire delle attività legate all'equitazione organizzate dalla nostra associazione».

I MALVIVENTI

Giacomin ieri ha avuto anche un brutto risveglio. «Alle 3.30 di notte è scattato l'allarme del chiosco che gestiamo all'interno del parco. Immediatamente ho chiamato i carabinieri e con loro sono arrivata sul posto. Qui abbiano trovato una finestra del nostro punto ristoro danneggiata. Qualcuno, infatti, ha tentato di entrate per rubare. Fortunatamente, quando è partito l'allarme, ha preso paura ed è fuggito senza portare via nulla. Questo accade quando i luoghi pubblici non vengono presidiati anche per poco tempo». Da venerdì scorso, infatti, tutte le attività all'interno del parco della Farfalle sono sospese.

Ieri intanto sono proseguiti tamponi nei confronti di 80 persone che sono venute a contato con un 50enne nigeriano che frequenta l'Asilo notturno di e che è risultato positivo al virus. Tutti e 6 i compagni di camerata dell'uomo sono stati controllati e a breve dovrebbero arrivare i risulti. Lo stesso discorso vale per i 13 operatori che lavorano nella struttura di accoglienza. In questo caso, il rischio è che in città possa registrare un nuovo cluster. Non bisogna dimenticare, infatti, che gli ospiti della struttura stanno in via Del Torresino solamente durante la notte e che, durante il giorno, circolano per la città. Nella struttura di accoglienza, che mette a disposizione 82 posti letto, possono richiedere accoglienza le persone maggiorenni prive di alloggio ed in particolare stato di bisogno.

