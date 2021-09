Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Quasi undicimila. È il numero di studenti universitari che nella prima giornata di lezione si sono presentati in aula, muniti di Green pass. Una ripartenza che soddisfa i vertici dell'Ateneo, così come docenti e studenti, finalmente tornati a ripopolare i corridoi del sapere. L'anno accademico avrà ufficialmente inizio lunedì prossimo ma già l'altro ieri sono partite 245 lezioni a cui hanno assistito in presenza...